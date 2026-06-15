باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - ماه محرم امسال در حالی فرا می‌رسد که جامعه ایران روز‌های متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کند. در چنین شرایطی، مدیریت شهری تهران تلاش کرده است برنامه‌های فرهنگی و مذهبی این ایام را متناسب با فضای اجتماعی کشور و در راستای حفظ و تقویت سرمایه‌های معنوی و هویتی جامعه طراحی و اجرا کند.

برگزاری آیین‌های عزاداری سیدالشهدا (ع) همواره یکی از مهم‌ترین جلوه‌های حضور اجتماعی و فرهنگی شهروندان در پایتخت بوده است. به همین دلیل، مدیریت شهری در تعامل با هیئات مذهبی و فعالان فرهنگی، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای برپایی مراسم محرم در سطح شهر انجام داده تا ضمن حفظ شور و شعور حسینی، پاسخگوی نیاز‌های امروز جامعه نیز باشد.

در همین راستا، احمد علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به رویکرد‌های جدید مدیریت شهری در ماه محرم، بر حفظ اجتماعات مردمی، تقویت برنامه‌های میدانی و حمایت از هیئات محلی و خانگی تأکید کرد و از آغاز اجرای برنامه‌های ویژه این ایام خبر داد.

احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برنامه‌هایی که امسال برای ماه محرم در مدیریت شهری پیش‌بینی شده، باید متناسب با فضای فعلی جامعه باشد. بر همین اساس و همان‌گونه که بسیاری از هیئات مذهبی نیز اعلام کرده‌اند، تلاش شده است برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که تجمعات و مراسم عزاداری همچنان با قوت برگزار شود، اما محور اصلی این اجتماعات در میادین و فضا‌های شهری، عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تبیین مفاهیم عاشورایی در پیوند با انقلاب اسلامی و ایستادگی مردم ایران باشد.

وی افزود: برنامه‌هایی که امسال برگزار می‌شود، از نظر فرم و محتوا در برخی بخش‌ها با سال‌های گذشته تفاوت دارد. ما نخستین ماه محرم را تجربه می‌کنیم که رهبر شهید، یکی از چهره‌های برجسته و اثرگذار جبهه مقاومت و انقلاب در میان ما حضور ندارد و به شهادت رسیده است؛ بنابراین طبیعی است که حال و هوای ویژه‌ای بر برنامه‌های محرم امسال حاکم باشد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: مدیریت شهری برنامه‌های خود را در این حوزه آغاز کرده و امیدواریم بتوانیم علاوه بر تقویت برنامه‌های میدانی و شهری، از ظرفیت محلات نیز به خوبی بهره ببریم.

علوی با تأکید بر اهمیت هیئات محلی و خانگی خاطرنشان کرد: هیئات محلی و خانگی یکی از میراث‌های ارزشمند فرهنگ دینی و اجتماعی ماست که از گذشته به ما رسیده و باید برای حفظ و تقویت آن تلاش کنیم. در کنار برگزاری مراسم بزرگ و تجمعات گسترده، توجه به این ظرفیت مردمی نیز در دستور کار قرار دارد تا فرهنگ عاشورا بیش از پیش در متن زندگی مردم جاری باشد.