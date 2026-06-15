رئیس پلیس راهور جنوب سیستان و بلوچستان پیرو ابلاغیه پلیس راهور فراجا از تعیین مهلت نهایی برای بازگشت خودرو‌های دارای پلاک ویژه منطقه آزاد چابهار به محدوده این منطقه خبر داد و گفت: مالکان این خودرو‌ها تنها تا ۲۶ خردادماه جاری فرصت دارند نسبت به خروج از سرزمین اصلی و مراجعه به منطقه آزاد اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ مصطفی کول‌زاده اظهار کرد: خودرو‌های دارای پلاک ویژه منطقه آزاد چابهار که در پی شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم و بر اساس مجوز‌های صادر شده وارد سرزمین اصلی کشور شده‌اند، مطابق مقررات ابلاغی باید حداکثر تا ۲۶ خردادماه به منطقه آزاد بازگردند.

وی با تاکید بر لزوم رعایت مهلت تعیین‌شده افزود: این فرصت تمدید نخواهد شد و پس از پایان زمان مقرر، تردد خودرو‌های یادشده در سرزمین اصلی فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و‌پلاک آنها در سایر نقاط کشور غیر مجاز محسوب میگردد.

رئیس پلیس راهور جنوب سیستان و بلوچستان هشدار داد: پس از اتمام مهلت تعیین‌شده، در صورت مشاهده این خودرو‌ها در معابر و محور‌های مواصلاتی، برابر قوانین و مقررات با آنها برخورد شده و اقدامات قانونی لازم از جمله اعمال محدودیت‌ها و برخورد‌های انتظامی انجام خواهد شد.

 

سرهنگ کول‌زاده از مالکان خودرو‌های پلاک منطقه آزاد چابهار خواست با توجه به فرصت محدود باقی‌مانده، هرچه سریع‌تر برای بازگشت به منطقه آزاد اقدام کنند تا از تبعات و مشکلات قانونی احتمالی جلوگیری شود.

منبع فراجا

برچسب ها: پلاک منطقه آزاد ، پلیس راهور
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