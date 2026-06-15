باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عبدالهی اظهار کرد: طی این مدت ۸۴ هزار و ۴۸۷ تن انواع کالا از طریق مرزهای چابهار و ریمدان ترانزیت شده که این حجم از جابهجایی توسط ۳۷۶۰ سفر ناوگان حملونقل جادهای انجام گرفته است.
وی افزود: موقعیت راهبردی جنوب استان و برخورداری از ظرفیتهای مهم مرزی و بندری، نقش این منطقه را در توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور بیش از پیش برجسته کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب سیستان و بلوچستان با اشاره به ترکیب کالاهای ترانزیتشده گفت: عمده کالاهای وارداتی شامل لوازم یدکی، شکر، تایر، برنج، گوشت تازه و انبه بوده که پس از ورود از طریق مرزهای جنوب استان به مقاصد مورد نظر حمل شدهاند.
عبدالهی ادامه داد: مرزهای چابهار و ریمدان به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای مهم تجاری منطقه، از جایگاه ویژهای در زنجیره تأمین و جابهجایی کالا برخوردار هستند و توسعه فعالیتهای ترانزیتی در این مبادی میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و تجاری کشور ایفا کند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب استان خاطرنشان کرد: با توجه به هدف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش سهم ترانزیت از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، این اداره کل با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و برنامهریزی هدفمند در تلاش است سهم قابل توجهی در تحقق این هدف ملی ایفا کند.
منبع حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان