باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - قاسم خرمی مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی در همایش تعالی سازمانی با تأکید بر جایگاه این سازمان در برگزاری رویدادهای تخصصی و مدیریتی کشور گفت: این رویداد یکی از معتبرترین، فنیترین و پیچیدهترین رویدادهاست که با حساسیت و دقت فراوان برگزار میشود و محتوای آن مبتنی بر توانمندیها و شایستگیهای واقعی کسبوکارهاست.
قاسم خرمی با اشاره به بررسی نظریههای مدیریتی در دنیا طی یک سال گذشته اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کسبوکارهای ایران تجربه کردند، به این نتیجه رسیدم که هیچ تئوری مدیریتی نمیتوانست بهتنهایی پاسخگوی وضعیت حاکم بر فضای تولید و کسبوکار کشور باشد یا راهکاری کامل برای عبور از این شرایط ارائه دهد.
وی افزود: در یک سال گذشته اما شاهد سطحی بینظیر از تابآوری در همه سطوح بودیم و خوشحالم که برگزاری این رویداد همزمان با شرایط جدید کشور انجام شد؛ چراکه ملموسترین اثر تحولات اخیر متوجه کسبوکارها و بخش تولید است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با بیان اینکه جنگ هیچگاه با کسبوکارها سازگاری ندارد، تصریح کرد: جنگ چیزی نیست که مورد علاقه ما باشد و بر ما تحمیل شد، اما تلاش کردیم با رویکردی فعالانه و برنامهریزیشده، مسیر بازگشت، احیا و استمرار فعالیت خطوط تولید را دنبال کنیم.
خرمی ادامه داد: شاید در شرایط گذشته بیان برخی از این واقعیتها امکان سوءاستفاده دشمن یا ایجاد نگرانی در جامعه را فراهم میکرد، اما امروز میتوان از دستاوردهای بزرگی سخن گفت که حاصل مقاومت و مدیریت همهجانبه بود.
وی با اشاره به عملکرد کشور در شرایط جنگی گفت: در شرایطی که جنگی در منطقه رخ داده بود، شاهد بودیم چرخه توزیع کالا با نظم، دقت و انسجام در سراسر کشور ادامه پیدا کرد؛ بهگونهای که حتی در برخی موارد عملکرد ما بهتر از شرایط عادی بود. مردم نیز با وجود شرایط خاص، با کمبود گسترده یا چهرهای کاملاً جنگی در زندگی روزمره مواجه نشدند و این یک دستاورد بزرگ است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با تأکید بر اینکه موجودیت ایران در معرض تهدید قرار گرفته بود، گفت: دشمن تلاش میکرد این جنگ را صرفاً در قالب اختلاف با برخی نهادها و بخشها معرفی کند، اما واقعیت این بود که هدف، ضربه زدن به ایران بهعنوان کشوری بزرگ، تاریخی و پرافتخار بود.
خرمی افزود: با تدابیر اتخاذشده در همه سطوح، از رهبری معظم انقلاب، نیروهای مسلح، مدیران کشور و بهویژه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان که در خط مقدم تولید قرار داشتند، ایران توانست با عزت از این شرایط عبور کند.
وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در مراسم گفت: شما با تلاش و ایستادگی خود کمک کردید کشور این دوره سخت را پشت سر بگذارد و انشاءالله در کنار هم، صنایع آسیبدیده را بازسازی و مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه خواهیم داد.
خرمی در پایان از برنامه سازمان مدیریت صنعتی برای اجرای پویش «بازسازی و بازآفرینی صنایع» خبر داد و گفت: این پویش با هدف تدوین مسیر احیا و بازسازی صنایع آسیبدیده طراحی شده و جزئیات آن در زمان مناسب اعلام خواهد شد.