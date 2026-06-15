باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی دائی‌دائی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: برای ۱۲ واحد مسکونی تخریب‌شده، پروانه ساختمانی صادر شده و عملیات اجرایی این واحد‌ها در مراحل مختلف فونداسیون، اجرای اسکلت و نازک‌کاری در حال انجام است. مجموع پیشرفت فیزیکی این واحد‌ها تاکنون به حدود ۶۰ درصد رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین افزود: در منطقه نجف‌آباد نیز برای ۷ واحد تخریب‌شده، دستور تهیه نقشه صادر شده و پرونده‌ها در مرحله اخذ پروانه ساختمانی قرار دارند تا پس از طی مراحل قانونی، عملیات اجرایی بازسازی آغاز شود.

دائی‌دائی با اشاره به روند جبران خسارات واحد‌های آسیب‌دیده بیان کرد: تاکنون تعمیرات ۱۵۶ واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در سطح استان به اتمام رسیده و ۹۸ واحد دیگر نیز در مراحل مختلف تعمیر و بازسازی قرار دارند.

وی ادامه داد: همچنین تعمیرات جزئی حدود ۵۰۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده نیز با هدف بازگرداندن شرایط عادی سکونت و رفع خسارات وارده انجام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با تأکید بر تسریع روند بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده بیان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی و عوامل فنی مرتبط در تلاش هستند تا با هماهنگی و همکاری مستمر، فرآیند بازسازی و تعمیر واحد‌های خسارت‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد و زمینه بازگشت کامل خانوار‌های آسیب‌دیده به شرایط عادی زندگی فراهم شود.

منبع: راه و شهرسازی قزوین