به منظور افزایش دسترسی دانش آموزان به برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، طرح «کارت نشاط دانش‌آموزی» در مدارس استان در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور ـ  پویان ظفری دبیر قرارگاه جهادی عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی چهارمحال و بختیاری گفت: در راستای گسترش عدالت تربیتی و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی دانش‌آموزان از برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی، طرح «کارت نشاط دانش‌آموزی» در سطح استان راه‌اندازی می‌شود.

وی افزود: بر اساس این طرح، کارت نشاط به عنوان بستری برای دسترسی آسان دانش‌آموزان به امکاناتی نظیر سالن‌های ورزشی، سینماها، کتابخانه‌ها، پارک‌های علمی و تفریحی و همچنین اردو‌های تربیتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ظفری با اشاره به اهمیت ایجاد بستر‌های نشاط‌آفرین برای دانش‌آموزان اظهار کرد: فراهم‌سازی فرصت‌های مناسب برای تفریح سالم و فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی، از جمله نیاز‌های مهم دانش‌آموزان است و اجرای طرح «کارت نشاط دانش‌آموزی» می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر آنان از این ظرفیت‌ها را فراهم کند.

وی همچنین از نهاد‌های اجرایی، بخش خصوصی و خیرین استان برای مشارکت در اجرای این طرح دعوت کرد و افزود: تحقق کامل اهداف این طرح نیازمند همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، شهرداری‌ها، اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مشارکت خیرین و علاقه‌مندان حوزه تعلیم و تربیت است.

ظفری با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اجرای این طرح گفت: در راستای راه‌اندازی «کارگروه ویژه کارت نشاط»، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است و قرارگاه جهادی عدالت تربیتی نیز آمادگی خود را برای راهبری سامانه مدیریت و توزیع عادلانه این کارت اعلام کرده است.

علاقمندان و خیرین می‌توانند برای مشارکت در تأمین «کارت نشاط» برای دانش‌آموزان نیازمند از طریق لینک زیر اقدام کنند: 

https://jpneo.ir/charity/

این طرح با هدف ایجاد فرصت‌های بیشتر برای تجربه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی دانش‌آموزان و تقویت نشاط و پویایی در فضای مدارس استان اجرا خواهد شد.

برچسب ها: اخبار مدارس ، کارت دانش آموزی
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