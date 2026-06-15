دبیرکل سازمان ملل گفت که توافق روز یکشنبه بین آمریکا و ایران «نشان دهنده گامی حیاتی به سوی حل و فصل مسالمت‌آمیز درگیری است.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس بیانیه‌ای که توسط دفتر گوترش منتشر شد، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از اعلام توافق بین ایالات متحده و ایران به عنوان گامی مهم در جهت حل و فصل مناقشه استقبال کرد.

در بیانیه‌ سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است: «دبیرکل از اعلام توافق ایالات متحده و ایران در مورد توافق صلحی که آتش‌بس فوری و دائمی، بازگشایی تنگه هرمز و همچنین چارچوبی برای مذاکرات بیشتر را فراهم می‌کند، استقبال می‌کند. این نشان دهنده گامی مهم در جهت حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه است.»

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: «دبیرکل بار دیگر تأکید می‌کند که سازمان ملل متحد آماده حمایت از طرفین در دستیابی به صلحی پایدار و جامع است.»

او همچنین از پاکستان، قطر، مصر، عربستان سعودی، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه «به خاطر نقش سازنده‌ای که در حمایت از مذاکراتی که منجر به توافق صلح شد، ایفا کردند» قدردانی کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: توافق ایران و آمریکا ، سازمان ملل
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