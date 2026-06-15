دروازه بان تیم فوتبال ژاپن پس از عملکرد درخشان در بازی با هلند مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سوزوکی دروازه بان تیم ملی فوتبال ژاپن در بازی شب گذشته این تیم مقابل هلند عملکرد درخشانی داشت و در چندین صحنه موفق شد حملات هلندی‌ها را ناکام بگذارد. نکته جالب در مورد این دروازه بان ۳ ملیتی بودن این بازیکن است. او مادری ژاپنی و پدری از کشورغنا دارد و متولد کشور آمریکاست و به همین دلیل یک بازیکن ۳ ملیتی محسوب می‌شود.

تیم فوتبال ژاپن در اولین بازی از مرحله گروهی به مصاف تیم فوتبال هلند رفت و در سخت‌ترین بازی مرحله گروهی موفق شد هلند را ۲ بر ۲ متوقف کند و امیدواری زیادی برای صعود به مرحله دوم داشته باشد. تونس و سوئد دیگر تیم‌های این گروه هستند که در بازی اول سوئدی‌ها موفق شدند یک پیروزی پر گل بدست بیاورند.

برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، تیم ژاپن
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