باشگاه خبرنگاران جوان - سوزوکی دروازه بان تیم ملی فوتبال ژاپن در بازی شب گذشته این تیم مقابل هلند عملکرد درخشانی داشت و در چندین صحنه موفق شد حملات هلندی‌ها را ناکام بگذارد. نکته جالب در مورد این دروازه بان ۳ ملیتی بودن این بازیکن است. او مادری ژاپنی و پدری از کشورغنا دارد و متولد کشور آمریکاست و به همین دلیل یک بازیکن ۳ ملیتی محسوب می‌شود.



تیم فوتبال ژاپن در اولین بازی از مرحله گروهی به مصاف تیم فوتبال هلند رفت و در سخت‌ترین بازی مرحله گروهی موفق شد هلند را ۲ بر ۲ متوقف کند و امیدواری زیادی برای صعود به مرحله دوم داشته باشد. تونس و سوئد دیگر تیم‌های این گروه هستند که در بازی اول سوئدی‌ها موفق شدند یک پیروزی پر گل بدست بیاورند.