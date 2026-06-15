باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با هفته صنایعدستی، نشست مشترکی با حضور محمدهادی طهرانیمقدم مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سیستان و بلوچستان، مدیرکل شرکت پست استان و معاونان دو دستگاه در محل ادارهکل میراثفرهنگی برگزار شد و طرفین بر حمایت عملی و همهجانبه از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی استان تأکید کردند.
محمدهادی طهرانیمقدم در این جلسه اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای صنعتگران استان، موضوع ارسال مرسولههای پستی و دسترسی آسان به خدمات پست است که رفع این مسائل میتواند تأثیر مستقیمی بر رونق تولید، افزایش فروش و توسعه بازار صنایعدستی سیستان و بلوچستان داشته باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان افزود: با توجه به وسعت جغرافیایی استان و پراکندگی مراکز تولید صنایعدستی، لازم است در شهرستانها و مناطقی که بازارچههای صنایعدستی و حضور گردشگران پررنگتر است، دفاتر و نمایندگیهای پست توسعه یابد تا هنرمندان بتوانند بدون دغدغه و در کوتاهترین زمان ممکن، محصولات خود را به دست مشتریان برسانند.
او با اشاره به ظرفیت بینظیر صنایعدستی سیستان وبلوچستان تصریح کرد: هنرمندان این استان با خلق آثاری ارزشمند، بخشی از هویت فرهنگی ایران را به نمایش میگذارند و حمایت از مسیر عرضه و فروش این آثار، حمایت از اقتصاد خانوادهها و حفظ هنرهای اصیل بومی است.
هیچ محدودیتی در ارسال مرسولههای صنایع دستی وجود ندارد
مدیرکل پست سیستان وبلوچستان نیز در خصوص نگرانیهای مطرح شده از سوی صنعتگران تأکید کرد: هیچگونه ممنوعیت و محدودیتی در میزان و حجم ارسال مرسولههای پستی مرتبط با صنایعدستی استان وجود ندارد و ارسال این محصولات به سراسر کشور از اولویتهای شرکت پست است.
مهدی زمانی افزود: شرکت پست آمادگی دارد برای صنعتگران مورد تأیید ادارهکل میراثفرهنگی، زمینه فعالیت در بستر تجارت الکترونیک را فراهم کند تا آنان بتوانند محصولات خود را بهصورت گسترده معرفی و در بازارهای جدید عرضه کنند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مشوقهای در نظر گرفته شده برای هنرمندان صنایعدستی، ارسال مرسولهها با بالاترین سرعت و نازلترین هزینه ممکن است و در این زمینه جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
مدیرکل پست استان همچنین از آمادگی این مجموعه برای ایجاد باجههای ویژه معرفی و عرضه صنایعدستی در ادارات پست شهرستانها خبر داد و گفت: این اقدام میتواند به معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای صنایعدستی استان و افزایش فروش تولیدات هنرمندان کمک کند.
زمانی در بخش دیگری از سخنان خود، احیای ساختمانهای قدیمی تحت مدیریت شرکت پست و بهرهبرداری از آنها در قالب «پستموزه» را از برنامههای آینده این مجموعه عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد با تحقق این طرح، مردم علاوه بر دریافت خدمات پستی، با تاریخچه و پیشینه فعالیت پست در استان نیز آشنا شوند.
این نشست در حالی برگزار شد که هفته صنایعدستی فرصتی برای توجه بیشتر به مطالبات هنرمندان و فعالان این حوزه فراهم کرده و توافق مشترک میان میراثفرهنگی و شرکت پست، نویدبخش فصل تازهای از حمایت عملی، توسعه بازار و تسهیل دسترسی صنایعدستی سیستان و بلوچستان به بازارهای ملی است.
منبع میراث فرهنگی و گردشگری سیستان و بلوچستان