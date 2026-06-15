وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جریان سفر یک روزه خود به اصفهان، هتل پنج‌ستاره آیریک را افتتاح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری، روز دوشنبه در سفر به اصفهان، این طرح بزرگ گردشگری را که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های اقامتی پایتخت فرهنگ و تمدن ایران ایفا می‌کند، به بهره‌برداری رساند.

هتل پنج‌ستاره آیریک با زیربنای ۳۰ هزار و ۸۹ مترمربع و در عرصه‌ای به مساحت ۶ هزار و ۱۵۴ مترمربع با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری اصفهان در محل ارگ جهان‌نما احداث شده است.

این مجموعه اقامتی با سرمایه‌گذاری حدود ۶ همت به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۸۰ نفر را فراهم کرده است.

این هتل با بهره‌گیری از ۲۱۶ اتاق و ۴۴۸ تخت، در حالی به ظرفیت اقامتی استان اصفهان اضافه شد که پیش از این تنها هتل‌های «عباسی»، «چهارباغ»، «کوثر» در این سطح در اصفهان فعالیت داشتند. همچنین ماه گذشته در سومین سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این خطه، هتل سیزن در دهکده گردشگری سلامت به عنوان چهارمین هتل پنج ستاره در راستای گردشگری سلامت به بهره‌برداری رسید.

برچسب ها: افتتاح هتل ، هتل 5 ستاره
خبرهای مرتبط
افتتاح هتل پنج ستاره به سبک ایرانی – اسلامی در اصفهان + فیلم
با حضور استاندار کرمان ؛
اولین هتل شهرستان زرند افتتاح شد
رییس اداره صمت اندیمشک:
هتل بزرگ اندیمشک به بهره برداری رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کودک ۳ ساله در زاینده رود مفقود شد
آخرین اخبار
کودک ۳ ساله در زاینده رود مفقود شد
تکذیب شایعه قطع زودهنگام آب زاینده‌رود؛ جریان آب ۶۰ روزه برای کشاورزان