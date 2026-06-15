باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری، روز دوشنبه در سفر به اصفهان، این طرح بزرگ گردشگری را که نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های اقامتی پایتخت فرهنگ و تمدن ایران ایفا می‌کند، به بهره‌برداری رساند.

هتل پنج‌ستاره آیریک با زیربنای ۳۰ هزار و ۸۹ مترمربع و در عرصه‌ای به مساحت ۶ هزار و ۱۵۴ مترمربع با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری اصفهان در محل ارگ جهان‌نما احداث شده است.

این مجموعه اقامتی با سرمایه‌گذاری حدود ۶ همت به بهره‌برداری رسیده و زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۸۰ نفر را فراهم کرده است.

این هتل با بهره‌گیری از ۲۱۶ اتاق و ۴۴۸ تخت، در حالی به ظرفیت اقامتی استان اصفهان اضافه شد که پیش از این تنها هتل‌های «عباسی»، «چهارباغ»، «کوثر» در این سطح در اصفهان فعالیت داشتند. همچنین ماه گذشته در سومین سفر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به این خطه، هتل سیزن در دهکده گردشگری سلامت به عنوان چهارمین هتل پنج ستاره در راستای گردشگری سلامت به بهره‌برداری رسید.