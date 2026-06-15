باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روستای گردشگری ونایی + فیلم

اگر به استان لرستان سفر کردید، سری هم به روستای گردشگری ونایی بزنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - روستای ونایی با طبیعت بکر و جویبار‌های همیشگی در ۱۵ کیلومتری شمال غرب شهرستان بروجرد مقصدی است که گردشگران را به سوی خود فرا می‌خواند.

 

مطالب مرتبط
روستای گردشگری ونایی + فیلم
young journalists club

افزایش اعتراضات در آلبانی به دلیل پروژه داماد ترامپ + فیلم

روستای گردشگری ونایی + فیلم
young journalists club

روستای گردشگری موئیل در انتظار ثبت جهانی + فیلم

روستای گردشگری ونایی + فیلم
young journalists club

ساماندهی سواحل نگین فیروزه‌ای + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۷۱۵

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۴۸۷

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۴۸۰

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۳۹۴

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۳۴۰

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha