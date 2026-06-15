روستای گردشگری ونایی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc \u0648\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0627 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u062a \u0628\u06a9\u0631 \u0648 \u062c\u0648\u06cc\u0628\u0627\u0631\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u06cc\u0634\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u06f1\u06f5 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0634\u0645\u0627\u0644 \u063a\u0631\u0628 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0648\u062c\u0631\u062f \u0645\u0642\u0635\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0633\u0648\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0641\u0631\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0646\u062f.\n\u00a0\n