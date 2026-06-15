باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز رضوی، از صدا‌های ماندگار کشورمان در سن ۷۹ سالگی به علت بیماری درگذشت.

بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع و خاکسپاری این صدای ماندگار کشورمان، چهارشنبه ـ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ـ ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد بلال صداوسیما برگزار و پیکر بهروز رضوی در همان روز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده، همکاران و دوستداران ایشان تسلیت می‌گوید.

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