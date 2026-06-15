بهروز رضوی، گوینده پیشکسوت رادیو و از صدا‌های ماندگار ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز رضوی، از صدا‌های ماندگار کشورمان در سن ۷۹ سالگی به علت بیماری درگذشت.

بهروز رضوی از چندی پیش در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در کرج بستری بود و ساعت ۲۳ شامگاه گذشته یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ در همین بیمارستان دار فانی را وداع گفت.

مراسم تشییع و خاکسپاری این صدای ماندگار کشورمان، چهارشنبه ـ ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ ـ ساعت ۹ صبح از مقابل مسجد بلال صداوسیما برگزار و پیکر بهروز رضوی در همان روز در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده، همکاران و دوستداران ایشان تسلیت می‌گوید.

داستان کوتاه «مچ دست چپ» با صدای مرحوم بهروز رضوی

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برچسب ها: بهروز رضوی ، هنرمند
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اقای بهروز رضوی روحت شاد؛ما با صدای گیرای شما اشک ها ریختیم
ان‌شاءالله همنشین اقای شهیدمون باشی...
مرگ_بر_آمریکا
مرگ_بر_اسرائیل
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
صداش
یادش یخیر 😢😢😢😢
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
روحش شاد یادش گرامی ، خیلی صدای خاصی داشتن 🖤
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
روحشون شاد صدای ماندگار و دلنشینی داشتن

هنوز حلاوت ترجمه دعای جامعه کبیره با صدای ایشون رو حس میکنیم
یک صدای بی جایگزین
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ساسان
۱۴:۰۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
روحش شاد و یادش گرامی
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۳۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
سلام علیکم شادی روح تازه درگذشته استاد بهروز رضوی صلوات و حمد و سوره قرائت نمایید با احترام در پناه خدا باشید

ناشناس
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خیلی صدای خوبی داشت خدارحمتش کند
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
سحر
۱۳:۰۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
وای نه :(
چه خبر بدی
امیدوارم روح این هنرمند عزیز و بافرهنگ در آرامش باشه
من با برنامه کتاب شب ایشون خاطرات زیادی دارم صدای ایشون تکرار نشدنیه
۰
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۳:۰۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
روحش شاد
صدایی بسیار جذاب که به نحو احسن از آن در بهترین راه استفاده کردند
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
عبدالمهدی
۱۲:۵۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
يادش گرامی وروحش شاد .شخصیت‌های کمیاب وبی نظیر
۰
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
نیکی صادقی
۱۲:۳۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
من کلا 17 سال دارم
از 9 سالگی با صدات برام یک دنیا عشق و خداشناسی ساختی
خودت رفتی ولی نام و اسمت به نیکی یاد خواهد شد،برای همیشه
♥️
۰
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خدا رحمتش کنه
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خدایش بیامرزد..
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرتضی
۱۱:۴۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ای وای خدا رحمتش کنه چه صدای قوی و تکی داشت حالمون گرفته شد
۱
۲۱
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۱۲
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