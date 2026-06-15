سپاه استان اصفهان اعلام کرد: احتمالا از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر صدای انفجار در محدوده مبارکه اصفهان شنیده خواهد شد و جای هیچ نگرانی برای مردم نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه استان اصفهان اعلام کرد: احتمالا از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر صدای انفجار در محدوده مبارکه اصفهان شنیده خواهد شد و جای هیچ نگرانی برای مردم نیست.

برچسب ها: سپاه ، صدای انفجار
خبرهای مرتبط
احتمال شنیده‌شدن صدای انفجار کنترل‌شده در محدوده اصفهان
انفجار کنترل‌شده در شرق اصفهان انجام می‌شود
احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده جنوب اصفهان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احتمال شنیدن صدای انفجارهای کنترل‌شده شده در جنوب اصفهان
آخرین اخبار
احتمال شنیدن صدای انفجارهای کنترل‌شده شده در جنوب اصفهان
اصفهان، پایلوت گردشگری نوین ایران در دوران پساجنگ/ آماده پذیرش توریست‌ها هستیم
اصفهان باید حداقل ۱۰۰ هتل با کیفیت عالی داشته باشد