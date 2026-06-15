سپاه استان اصفهان اعلام کرد: احتمالا از ساعت ۸:۰۰ صبح تا ۱۳:۰۰ ظهر صدای انفجار در محدوده مبارکه اصفهان شنیده خواهد شد و جای هیچ نگرانی برای مردم نیست.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f:\u00a0\u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644\u0627 \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0639\u062a \u06f8:\u06f0\u06f0 \u0635\u0628\u062d \u062a\u0627 \u06f1\u06f3:\u06f0\u06f0 \u0638\u0647\u0631 \u0635\u062f\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0645\u0628\u0627\u0631\u06a9\u0647 \u0627\u0635\u0641\u0647\u0627\u0646 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f \u0648 \u062c\u0627\u06cc \u0647\u06cc\u0686 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0646\u06cc\u0633\u062a.