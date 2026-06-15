باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین عباس اسکندری در گفتگو با خبرنگاران با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش اظهار کرد: سوگواره «بصیرت عاشورایی» از خرداد تا مردادماه ۱۴۰۵ در بیش از ۴۰ بقعه متبرکه شهرستان قم برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و تبیینی را در بر خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه این سوگواره با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تعمیق معرفت دینی و تقویت بصیرت اجتماعی و سیاسی جامعه برگزار می‌شود، افزود: برنامه‌هایی با عناوین «لبیک یا حسین»، «شیرخوارگان حسینی»، «رهروان زینبی» و «به یاد علمدار» از جمله ویژه‌برنامه‌های پیش‌بینی شده در ایام محرم و صفر است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم ادامه داد: اجرای محافل «قرآن، عترت و خدمت»، «تجلیگاه بصیرت عاشورایی»، «تبیین دفاع مقدس سوم»، «تجلی بیعت با ولایت» و نشست‌های روشنگرانه با موضوع «شناخت جنگ ترکیبی و یزید زمان» از دیگر بخش‌های این سوگواره خواهد بود.

اسکندری با اشاره به حضور گسترده مبلغان در بقاع متبرکه استان خاطرنشان کرد: بیش از ۶۵ نفر از مبلغان اعزامی بومی و ائمه جماعات در اجرای برنامه‌های فرهنگی، تبلیغی و معرفتی این طرح مشارکت خواهند داشت و در کنار آنان، مداحان شاخص استان نیز در مراسم عزاداری و سوگواری سیدالشهدا (ع) به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

وی همچنین از برپایی سفره‌های اطعام حسینی در بقاع متبرکه خبر داد و گفت: اطعام عزاداران حسینی با مشارکت خیران و نیکوکاران و همچنین از محل درآمد موقوفات مرتبط با عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) انجام خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم در پایان تأکید کرد: بقاع متبرکه در ایام محرم و صفر به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و دینی، نقش مهمی در ترویج معارف اهل‌بیت (ع)، تقویت روحیه ولایت‌مداری و انتقال پیام نهضت عاشورا به نسل جوان ایفا می‌کنند و برنامه‌های سوگواره بصیرت عاشورایی نیز در همین راستا طراحی و اجرا شده است.