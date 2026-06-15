فرماندار اردبیل، از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ماه محرم و حضور منظم دسته‌جات عزاداری در پیاده‌راه عالی‌قاپو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزاد قلندری با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری محرم از اتخاذ تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری ماه محرم و حضور منظم دسته‌جات عزاداری در پیاده‌راه عالی‌قاپو خبر داد.
او با اشاره به اهمیت تاریخی و معنوی این مراسم در اردبیل افزود: با توجه به نزدیکی محل برگزاری مراسم به مجموعه جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی حضور هیئت‌های عزاداری، ایجاد نظم در حرکت دسته‌جات و ارائه خدمات مناسب به عزاداران انجام شده است.
فرماندار اردبیل گفت: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان شهرستان با هماهنگی کامل در حال فراهم کردن شرایط لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب به عزاداران حسینی هستند تا مراسم محرم امسال با شکوه و نظم بیشتری برگزار شود.
قلندری ادامه داد: عزاداری ماه محرم در اردبیل به دلیل نظم، شعور و اصالت آیین‌های آن همواره زبانزد بوده و این ظرفیت می‌تواند جلوه‌ای از فرهنگ عاشورایی مردم این منطقه را به دنیا مخابره کند.
او از همکاری و تعامل خوب مردم، عزاداران و هیئت‌های مذهبی قدردانی کرد و گفت: همراهی و مشارکت مسئولانه هیئت‌ها و شهروندان همواره نقش مهمی در برگزاری منظم و باشکوه این آیین‌های مذهبی داشته است.
منبع: فرمانداری

برچسب ها: ماه محرم ، دسته جات عزاداری ، پیاده راه عالی قاپو
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