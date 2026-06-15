سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:سقف‌گذاری مربوط به سال جاری نیست و در سال‌های گذشته نیز اجرا شده و سازمان امور مالیاتی صرفاً مجری قوانین مصوب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدمهدی موحدی‌بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون معافیت مالیاتی حوزه رسانه اظهار کرد: موضوع مطرح‌شده در روزهای اخیر مربوط به معافیت بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم است.

وی افزود: اصل معافیت فعالیت‌های مشمول این بند در قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد، اما از سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در قالب احکام بودجه، برای این نوع معافیت‌ها سقف تعیین کرده است. این موضوع محدود به سال جاری نیست و در سال‌های گذشته نیز در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی شده بود. 

موحدی‌بک‌نظر ادامه داد: بنابراین در بازه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، سقفی برای معافیت‌های موضوع فعالیت‌های بند «ل» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته شده است و این مسئله به معنای حذف اصل معافیت قانونی نیست.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به افزایش سقف معافیت مالیاتی گفت: امسال با توجه به افزایش قابل توجه معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، بیشترین رشد سقف معافیت برای این گروه از فعالیت‌ها را شاهد بوده‌ایم.

وی تاکید کرد: تعیین این سقف، تصمیمی است که از سوی مجلس شورای اسلامی و در چارچوب احکام بودجه پیشنهاد و تصویب شده و سازمان امور مالیاتی مجری قوانین و مقررات مصوب است.

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برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
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