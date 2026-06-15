باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - آزادراه اهواز - اندیمشک در امتداد مسیر آزادراه خرم‌آباد–پل زال–اندیمشک قرار می‌گیرد و در صورت تکمیل، نقش مهمی در اتصال استان‌های غربی و مرکزی کشور به بندر امام خمینی و سواحل خلیج فارس ایفا خواهد کرد.

محور اهواز–اندیمشک از پرترددترین مسیر‌های استان خوزستان به شمار می‌رود. این مسیر علاوه بر جابه‌جایی مسافران، بخش مهمی از حمل‌ونقل کالا میان بنادر جنوبی، مراکز صنعتی خوزستان و استان‌های غربی و مرکزی کشور را بر عهده دارد. افزایش حجم ترافیک در سال‌های اخیر باعث شده است که نیاز به یک مسیر آزادراهی ایمن و پرظرفیت بیش از گذشته احساس شود.

آزادراه اهواز–اندیمشک بخشی از کریدور سراسری حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود. هدف اصلی از اجرای آن کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی، کاهش مصرف سوخت و تسهیل جابه‌جایی بار و مسافر است. همچنین این پروژه می‌تواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان خوزستان و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در منطقه داشته باشد.

مطالعات اولیه این مسیر سال‌ها پیش انجام شده بود، اما به دلیل تغییرات گسترده در کاربری اراضی، توسعه شهر‌ها و تغییر شرایط منطقه، نیاز به بازنگری و طراحی مجدد آن احساس شد. در سال‌های مختلف، مسئولان وزارت راه و شهرسازی از قرار گرفتن طراحی و اجرای آزادراه اندیمشک–اهواز در دستور کار خبر داده‌اند. این آزادراه قرار است حلقه اتصال آزادراه‌های غرب کشور به شبکه حمل‌ونقل جنوب ایران باشد.

در سال ۱۳۹۲ نیز اعلام شد که پروژه آزادراه اهواز–اندیمشک در مرحله جذب سرمایه‌گذار قرار دارد و به عنوان بخشی از کریدور سراسری حمل‌ونقل کشور دنبال می‌شود.

از ترافیک سنگین تا توسعه اقتصادی

عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از برنامه‌ریزی در گفتگو با خبرنگار ما از اجرای آزادراه اهواز – اندیمشک خبر داد و گفت:حجم بالای ترافیک در این مسیر، ارتقای آن به استاندارد آزادراهی را ضروری کرده و این پروژه از برنامه‌های مهم وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.»

وی همچنین از پیشرفت عملیات چهارخطه‌سازی محور شوشتر – دزفول خبر داد و افزود: از مجموع ۹۰ کیلومتر این مسیر، ۲۸ کیلومتر در دولت چهاردهم وارد مرحله اجرا شده و عملیات عمرانی آن با فعالیت دو پیمانکار در حال انجام است.

با وجود اهمیت بالای پروژه، اجرای آن با چالش‌هایی مواجه بوده است. مهم‌ترین چالش‌ها شامل تأمین منابع مالی، جذب سرمایه‌گذار، تملک اراضی موردنیاز و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است. همچنین به دلیل وسعت پروژه و اهمیت آن در شبکه ملی حمل‌ونقل، اجرای کامل آن نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه و برنامه‌ریزی بلندمدت است.

آزادراه اهواز–اندیمشک را می‌توان یکی از پروژه‌های کلیدی زیرساختی کشور دانست که نقش مهمی در تکمیل کریدور شمال–جنوب ایران خواهد داشت. این آزادراه نه تنها موجب بهبود ایمنی و کاهش زمان سفر می‌شود، بلکه می‌تواند به توسعه اقتصادی خوزستان، رونق تجارت و افزایش بهره‌وری شبکه حمل‌ونقل کشور کمک کند. هرچند اجرای آن با موانع مالی و اجرایی روبه‌رو بوده است، اما اهمیت ملی این پروژه باعث شده که همچنان در برنامه‌های توسعه‌ای بخش حمل‌ونقل کشور جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.