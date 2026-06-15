شهروندان از بروز اختلال انتقال وجه ساتنا و پایا در چهار بانک بزرگ کشور شامل بانک‌های بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات ایران خبر می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - پس از اعلام حمله سایبری محدود به چهاربانک کشور سرانجام روز گذشته اعلام شد با پیگیری‌های انجام شده و تلاش گروه فنی، در حال حاضر، خدمات پایه مبتنی بر کارت هر چهار بانک، شامل خرید، انتقال وجه و مانده‌گیری فعال شد و به حالت عادی برگشت.

در حال حاضر، اما شهروندان از بروز اختلال انتقال وجه ساتنا و پایا در چهار بانک بزرگ کشور شامل بانک‌های بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات ایران خبر می‌دهند.

پیگیری‌های باشگاه خبرنگاران جوان حاکی از آن است که گروه‌های فنی مربوطه در حال تلاش برای رفع اختلالات هستند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، حمله سایبری
خبرهای مرتبط
شعب بانکی روسیه در ایران به‌زودی راه‌اندازی می‌شود
تنوع بخشی به خزانه های طلا برای سکوهای خرید و فروش طلا و نقره به صورت برخط
اختلال ۴ بانک رفع شد
اف‌بی‌آی با یک «شهرک سایبری» به جنگ هکرها می‌رود
همتی:
تقویت ذخایر ارزی و حمایت از تولید در دستور کار بانک مرکزی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
جالبه همه طلا فروشا با ملی، ملت‌، صادرات کار می‌کنند، بعد از بين بالای ۲۰ بانک کشور فقط همین بانک‌ها مشکل دارند!!!!!!!!!!!!!
اونم توی اين شرايط و در حالیکه طلا داره کف قیمت می زنه!!!!!!!
ملتم کر کورن حالیشون نمیشه!!!!!!!!
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
منظور اینه که طلا فروشا بهانه برای نفروختن طلاو سکه داشته باشن؟
Iran (Islamic Republic of)
محمدامین
۱۱:۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
من باطری ساز هستم دیروز هرچقدر کارت کشیدم امروز ب حسابم نیومد بانکم میرم میگن نمیدونیم مشکل کجاست اخه مگه میشه....بانک صادرات بندرگز
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
!!
۱۰:۵۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اینترنت بانک صادرات ، کار نمیکند !!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این اختلالها بابت این هست که معامله ای انجام نشه،،،مخضوصا بازار طلا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
گرفتار کردید مردم رو
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سیدهادی
۱۰:۳۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کارت به کارت نمیشه کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خوبه که محدود بوده و کل مردم اسیرند
۰
۱
پاسخ دادن
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
آخرین اخبار
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
احیای پالایشگاه سوم پارس جنوبی به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
حمایت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار ادامه یابد
از خرید میوه تا بنزین؛ دیجی‌کارت کجا به درد می‌خورد؟
نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
وضعیت ترافیکی محورهای کشور اعلام شد/ تردد روان در بیشتر جاده‌ها
پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری تیرماه از روز چهارشنبه
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اولویت اصلی دولت چهاردهم است
وزیر اقتصاد: جهاد اقتصادی با همکاری دولت و بخش خصوصی ادامه دارد
نوری قزلجه: ۷۲ هزار فرصت شغلی با افتتاح ۲۲۰۰ پروژه کشاورزی ایجاد می‌شود