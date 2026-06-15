باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - پس از اعلام حمله سایبری محدود به چهاربانک کشور سرانجام روز گذشته اعلام شد با پیگیریهای انجام شده و تلاش گروه فنی، در حال حاضر، خدمات پایه مبتنی بر کارت هر چهار بانک، شامل خرید، انتقال وجه و ماندهگیری فعال شد و به حالت عادی برگشت.
در حال حاضر، اما شهروندان از بروز اختلال انتقال وجه ساتنا و پایا در چهار بانک بزرگ کشور شامل بانکهای بانک ملی ایران، بانک صادرات ایران، بانک تجارت و بانک توسعه صادرات ایران خبر میدهند.
پیگیریهای باشگاه خبرنگاران جوان حاکی از آن است که گروههای فنی مربوطه در حال تلاش برای رفع اختلالات هستند.