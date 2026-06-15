باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع صهیونیستی به روزنامه یدیعوت آحارونوت گفتهاند که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم تروریستی اسرائیل، به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرده است که این رژیم تروریستی خود را متعهد به اجرای بند مربوط به لبنان در توافق میان ایران و آمریکا نمیداند.
به گفته این منابع، نتانیاهو ادعا کرده است که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از مواضع فعلی خود در داخل خاک لبنان عقبنشینی نخواهد کرد و صرفنظر از هرگونه تفاهم احتمالی میان واشنگتن و تهران، به حملات خود برای مقابله با آنچه «تهدید حزبالله» توصیف کرده است، ادامه خواهد داد.
شایان ذکر است که شب گذشته شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا بیانیه ای صادر و اعلام کرد که بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه مییابد.
منبع: الجزیره