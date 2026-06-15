روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت می‌گوید نتانیاهو به ترامپ گفته است که خود را ملزم به رعایت توافق با ایران نمی‌داند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع صهیونیستی به روزنامه یدیعوت آحارونوت گفته‌اند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرده است که این رژیم تروریستی خود را متعهد به اجرای بند مربوط به لبنان در توافق میان ایران و آمریکا نمی‌داند.

به گفته این منابع، نتانیاهو ادعا کرده است که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از مواضع فعلی خود در داخل خاک لبنان عقب‌نشینی نخواهد کرد و صرف‌نظر از هرگونه تفاهم احتمالی میان واشنگتن و تهران، به حملات خود برای مقابله با آنچه «تهدید حزب‌الله» توصیف کرده است، ادامه خواهد داد.

شایان ذکر است که شب گذشته شورای عالی امنیت ملی درباره توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا بیانیه ای صادر و اعلام کرد که  بر اساس توافقات انجام شده، جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و آمریکا ، توافق صلح ، جنوب لبنان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اگر اسرائیل کارشکنی کرد حتما حتما تکلیفش را معلوم کنید تا شر این معلون از کل منطقه کم بشه . جواب اسرائیل را با توافقنامه گره نزنید .
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
فقط جنگ. توافق با اینا بیخودیه
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
به قول امام تو غلط میکنی، یا مث آدم میری بیرون یا مث سگ میزنیمت و میندازیمت بیرون, دیگه دوران زورگویی اسرائیل تموم شده.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چند تا موشک خوشکل که خوردی حالت جا آمد مثل سگ از لبنان دم تو می‌زاری رو کولت میروی همونجاییکه عرب نی انداخت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تویک سگ هستی که افسارت دست ترامپ است اگرروزی مسلمانی نکشی خوابت نمی بره واگرجنگ نباشه فردا دادگاهی می شی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اگر درصدی فکر کردید که عقب نشینی می کنه،اشتباه کردید.سگ هار طبیعتش گلز گرفتنه
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Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۳:۱۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
نخست وزیر اسرائیل پلیدترین و خونخوار ترین فرد روی کره زمین است. لعنت خدا و فرشتگان زمین و آسمان بر او.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
امریکاییها هیچوقت جرات نمی کنند به اسراییل پشت کنند .تمام سرمایه دارهای امریکا اسراییلی هستند این فقط یه نقشه است
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اگر شرط مذاکره و گنجاندن توافق لبنان است ؟ پس چرا اسرائیل هنوز دست بر دار نیست ؟ اگر لبنان را کنار بگذاریم می شود مثل سوریه ؟ بعد سراغ یمن ؟ و بعد ما تنها و دوباره با ما ؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
پس توافق کشک
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
غلط کرده
مگردسته خودشه فکرکنم خیلی خودشوباورکرده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آمريكا اگر عقل داشته باشه ملزمش ميكنه به رعايت مفاد تفاهم نامه و تهديد ميكنه درصورتي كه رعايت نكنه، در حملات احتمالي بعدي ايران به اسرائيل هيچگونه كمكي به اسرائيل نخواهد گرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
امیدواریم حزب ا... بهانه درگیری مجدد نشود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تکلیف این دیوانه چی میشه ؟؟
نتان یابو... نخستوزیر تروریستی اسراییل
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آقا مجید بسم الله برن که خوب میزنی
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