باشگاه خبرنگاران جوان - با این حال، آنچه در سال‌های اخیر در جنوب ایران رخ داده، فراتر از الگوی معمول تغییرات آب‌وهوایی منطقه است. افزایش دمای هوا، طولانی‌تر شدن دوره‌های گرمای شدید و فشار روزافزون بر زیرساخت‌های انرژی، اکنون بوشهر را در برابر یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه‌ای خود قرار داده است؛ چالشی که کارشناسان از آن به‌عنوان یکی از ملموس‌ترین نمود‌های تغییرات اقلیمی یاد می‌کنند.

استان بوشهر با بیش از ۶۰۰ کیلومتر مرز ساحلی در حاشیه خلیج فارس و قرار گرفتن در معرض توده‌های هوای گرم، از دیرباز در شمار گرم‌ترین استان‌های کشور قرار داشته است.

در بسیاری از روز‌های تابستان، دمای هوا در نقاط مختلف استان از ۴۵ درجه سانتی‌گراد فراتر می‌رود و ثبت دما‌های نزدیک به ۵۰ درجه نیز پدیده‌ای دور از انتظار نیست. اما شواهد علمی نشان می‌دهد گرمای امروز بوشهر تنها تکرار تابستان‌های گذشته نیست و روندی فراتر از نوسانات طبیعی اقلیمی را تجربه می‌کند.

گرمایی فراتر از تابستان‌های گذشته

در همین زمینه، نتایج پژوهشی که از سوی مرکز تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران منتشر شده و به ارزیابی شاخص‌های اقلیمی مرتبط با منابع آب ایران در سه دهه گذشته پرداخته است، نشان می‌دهد بسیاری از مناطق جنوبی کشور، از جمله نواحی ساحلی خلیج فارس، با روند افزایشی دما، افزایش فراوانی روز‌های بسیار گرم و تشدید تنش‌های اقلیمی مواجه هستند. این مطالعه هشدار می‌دهد که استمرار روند گرمایش می‌تواند علاوه بر منابع آب، بر الگو‌های مصرف انرژی، سلامت عمومی و نیاز روزافزون به تجهیزات سرمایشی نیز تأثیر مستقیم بگذارد.

یافته‌های این پژوهش با گزارش‌های ملی نیز همخوانی دارد. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درباره آثار تغییر اقلیم در ایران، میانگین دمای کشور از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۸ بیش از دو درجه سانتیگراد افزایش یافته است.