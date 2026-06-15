پاکبان شهرداری ایلام در اقدامی تحسین‌برانگیز، کیف دستی حاوی بیش از ۶۰ گرم طلا، وجه نقد و کارت‌های بانکی را که در یکی از بوستان‌های شهر گم شده بود، پیدا کرد و بی‌درنگ همه را برای تحویل به صاحبش به اداره حراست شهرداری سپرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - پاکبان فداکار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ایلام با بازگرداندن کیف دستی حاوی حدود یک میلیارد تومان طلا و مقادیری وجه نقد و کارت بانکی، نمونه‌ای ارزشمند از امانتداری و اخلاق‌مداری را به نمایش گذاشت.

این کیف دستی که شب گذشته توسط یکی از شهروندان ایلامی در یکی از بوستان‌های شهر جا مانده بود، صبح امروز توسط «عمران کرمی» هنگام آبیاری فضای سبز پیدا شد.

وی پس از دیدن محتویات کیف، بدون هیچ‌ گونه درنگ موضوع را به مسئولان مربوطه اطلاع داد و امانت را به اداره حراست شهرداری ایلام تحویل داد.

پس از پیگیری‌ها از سوی شهرداری و اداره حراست، صاحب کیف شناسایی و با حضور مسئولان شهرداری، اموال گمشده به وی بازگردانده شد.

عمران کرمی در حاشیه این اقدام ارزشمند گفت: با وجود مشکلات مالی، حتی لحظه‌ای به نگه‌داشتن این اموال فکر نکردم، زیرا معتقدم روزی حلال و رضایت خداوند از هر چیز دیگری ارزشمندتر است و خوشحالم که توانستم دل خانواده‌ای را شاد کنم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری ایلام نیز با قدردانی از این اقدام انسانی، آن را نمادی از صداقت، مسئولیت‌پذیری و اخلاق نیکوی کارکنان خدوم شهرداری دانست و بر تجلیل شایسته از این پاکبان وظیفه‌شناس تأکید کرد.

مدیر حراست شهرداری ایلام نیز با ستودن این رفتار ارزشمند، امانتداری را از برجسته‌ترین فضائل اخلاقی و دینی برشمرد و اقدام این کارگر شریف را الگویی ماندگار از فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد.

صاحب اموال گمشده نیز ضمن قدردانی از مجموعه شهرداری ایلام و این پاکبان امانتدار، برای وی سلامتی، موفقیت و برکت در کسب روزی حلال آرزو کرد.

برچسب ها: پاکبان ، گمشده
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
قطعا این شخص دنبال یه لقمه نان حلال هست.
کاش یه تلنگر باشه برا مافوق هاش
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۱:۱۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
شهردار محترم ایلام و حراست شهرداری فقط از این پارکبان پاک دست تعریف و تمجید نکنید از نظر مالی ایشان را مورد تشویق قرار دهید چون می دانم کارگران محترم شهرداری سه ماه یکبار حقوق دریافت می کنند
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خدا خیرت دهد مرد مومن
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خدا خیرش بده هنوزم ادم خوب پیدا میشه لااقل شهردار بهش یه پاداشی بده
۰
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خدا خیرش بده هنوزم ادم خوب پیدا میشه لااقل شهردار بهش یه پاداشی بده
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خدا خیرش بده هنوزم ادم خوب پیدا میشه لااقل شهردار بهش یه پاداشی بده
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خیلی ساده هست میخواهد فرزندانش با نون حلال بزرگ شوند پول حرام فرزندان را گمراه میکند نان حلال فرزندان صالح به جامعه ببار می آورد
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۰:۴۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
فقرا ؛ امانتدارترند ! این یک اصل است !
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
پاکبان نون حلال میخوره
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
میثم
۱۰:۳۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
به این بنده خدای حلال خور یه تیکه کاغذ به درد نخور در قالب لوح تقدیر دادن حالا؟
۲
۵
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