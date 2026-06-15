باشگاه خبرنگاران جوان - پاکبان فداکار سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ایلام با بازگرداندن کیف دستی حاوی حدود یک میلیارد تومان طلا و مقادیری وجه نقد و کارت بانکی، نمونه‌ای ارزشمند از امانتداری و اخلاق‌مداری را به نمایش گذاشت.

این کیف دستی که شب گذشته توسط یکی از شهروندان ایلامی در یکی از بوستان‌های شهر جا مانده بود، صبح امروز توسط «عمران کرمی» هنگام آبیاری فضای سبز پیدا شد.

وی پس از دیدن محتویات کیف، بدون هیچ‌ گونه درنگ موضوع را به مسئولان مربوطه اطلاع داد و امانت را به اداره حراست شهرداری ایلام تحویل داد.

پس از پیگیری‌ها از سوی شهرداری و اداره حراست، صاحب کیف شناسایی و با حضور مسئولان شهرداری، اموال گمشده به وی بازگردانده شد.

عمران کرمی در حاشیه این اقدام ارزشمند گفت: با وجود مشکلات مالی، حتی لحظه‌ای به نگه‌داشتن این اموال فکر نکردم، زیرا معتقدم روزی حلال و رضایت خداوند از هر چیز دیگری ارزشمندتر است و خوشحالم که توانستم دل خانواده‌ای را شاد کنم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی شهرداری ایلام نیز با قدردانی از این اقدام انسانی، آن را نمادی از صداقت، مسئولیت‌پذیری و اخلاق نیکوی کارکنان خدوم شهرداری دانست و بر تجلیل شایسته از این پاکبان وظیفه‌شناس تأکید کرد.

مدیر حراست شهرداری ایلام نیز با ستودن این رفتار ارزشمند، امانتداری را از برجسته‌ترین فضائل اخلاقی و دینی برشمرد و اقدام این کارگر شریف را الگویی ماندگار از فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد.

صاحب اموال گمشده نیز ضمن قدردانی از مجموعه شهرداری ایلام و این پاکبان امانتدار، برای وی سلامتی، موفقیت و برکت در کسب روزی حلال آرزو کرد.