سرمربی تیم ملی کاراته گفت: مسابقات قهرمانی آسیا فرصت خوبی است که ملی‌پوشان خود را تثبیت کنند و بتوانند برای بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات قهرمانی جهان آماده شوند.

سجاد گنج‌زاده سرمربی تیم ملی کاراته درباره برگزاری آخرین اردوی آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: بعد از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور سعی کردیم که نکته‌بین باشیم و از همه کسانی که ظرفیت و استعداد دارند و مدال‌آورانی که در مسابقات قهرمانی کشور خوش درخشیدند، دعوت کردیم. همچنین به جز مدال‌آوران در هر وزن از ۱۰ کاراته‌کا دعوت کردیم که به اردو ملحق شوند.

وی افزود: هدف ما این است که به همه این فرصت داده شود تا بتوانند به پیراهن تیم ملی برسند. مرحله به مرحله مسابقات انتخابی را برگزار کردیم که در نهایت تیم اصلی انتخاب شد. هم در بخش انفرادی و هم در بخش تیمی سعی کردیم که همه دیده شوند و امیدوارم به خوبی در مسابقات قهرمانی آسیا خود را نشان دهند.

سرمربی تیم ملی کاراته کشورمان خاطر نشان کرد: مسابقات قهرمانی آسیا فرصت خوبی است که ملی‌پوشان خود را تثبیت کنند و بتوانند برای بازی‌های آسیایی ناگویا و مسابقات قهرمانی جهان آماده شوند. تیم یک‌دل و یک‌دستی داریم و از روزی که تیم اصلی مشخص شد همه ملی‌پوشان هم‌قسم هستند که اتفاق خوبی را در مسابقات قهرمانی آسیا رقم بزنند.

وی گفت: فدراسیون تمام توان خود را برای تیم ملی گذاشته و از تمام ظرفیت خود برای بالا بردن شرایط اردو‌ها استفاده کرده است. با وجود شرایط سخت کشور خوشبختانه با تلاش فدراسیون ۱۲ کاراته‌کا را به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌کند و همه تلاش می‌کنیم که با دست پر از مسابقات برگردیم.

برچسب ها: فدراسیون کاراته ، وزارت ورزش و جوانان
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