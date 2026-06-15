باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بازار مسکن خوزستان، افزایش قابل توجه قیمت‌ها در دهه اخیر است. رشد تورم مسکن در استان، هم‌راستا با روند کشوری، باعث شده قیمت خانه در شهر‌هایی مانند اهواز به‌طور محسوس افزایش یابد.

در مناطق پایین‌دست و حاشیه‌ای، هنوز می‌توان خانه‌هایی با قیمت نسبتاً پایین‌تر پیدا کرد، اما در محله‌های برخوردارتر مانند کیان‌پارس، قیمت‌ها به چند میلیارد تومان برای واحد‌های معمولی رسیده است. این شکاف قیمتی باعث شکل‌گیری نوعی دوگانگی فضایی در شهر شده است؛ به این معنا که بخش‌هایی از شهر به شدت گران و بخش‌هایی دیگر با کیفیت پایین‌تر، اما ارزان‌تر هستند.

همزمان، افزایش هزینه زمین و ساخت‌وساز باعث شده توان خرید خانوار‌های متوسط و کم‌درآمد به شدت کاهش یابد و ورود به بازار مالکیت برای بسیاری از خانوار‌ها دشوار شود.

فشار تقاضا و رشد حاشیه‌نشینی

رشد جمعیت شهری، مهاجرت از روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار، و کمبود عرضه مناسب مسکن، باعث افزایش تقاضا در بازار شده است. در نتیجه، بخش قابل توجهی از جمعیت به سمت حاشیه‌نشینی در اطراف شهر‌های بزرگ استان حرکت کرده‌اند.

این روند در اهواز بیشتر دیده می‌شود؛ جایی که افزایش قیمت‌ها و محدودیت عرضه مسکن مناسب، برخی خانوار‌ها را به سمت سکونت در مناطق کم‌برخوردار سوق داده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که رشد شدید قیمت مسکن در سال‌های اخیر یکی از عوامل تقویت این روند بوده است.

بیش از ۶ هزار واحد در دست ساخت؛ اما فاصله با نیاز بازار هنوز زیاد است

عمادی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در توضیح روند اجرای طرح‌های مسکن در استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت: در حال حاضر بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی در حوزه مسکن در مراحل مختلف آماده‌سازی، تکمیل و بهره‌برداری قرار دارند.

به گفته وی، مجموع این واحد‌ها بیش از ۶ هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی را شامل می‌شود که در نقاط مختلف استان در حال اجرا یا تکمیل نهایی هستند.

وی افزود از این تعداد، حدود ۹۰۰ واحد مربوط به پروژه‌های مسکن مهر است که همچنان در فرآیند تکمیل و تحویل به متقاضیان قرار دارند و بخشی از آنها نیز به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در ادامه به وضعیت پروژه مسکن اکباتان اهواز اشاره کرد و گفت این پروژه نیز به عنوان یکی از طرح‌های مهم شهری، در مراحل پایانی خود قرار دارد.

بر اساس توضیحات عمادی، بخشی از واحد‌های این پروژه پیش‌تر به متقاضیان تحویل داده شده و بخش دیگری نیز در آستانه واگذاری قرار دارد و به‌زودی به بهره‌برداران نهایی تحویل خواهد شد. عمادی همچنین تأکید کرد که برخی مشکلات پیش‌آمده در مسیر اجرای این پروژه، از جمله تغییر پیمانکار و بروز برخی چالش‌های بانکی، باعث کندی روند کار شده بود، اما اکنون این موانع در حال برطرف شدن است و با حل مسائل اداری و مالی، روند اجرای پروژه شتاب بیشتری خواهد گرفت و عملیات تکمیل با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

چالش‌های ساختاری بازار مسکن در خوزستان

بازار مسکن استان با چند مشکل بنیادی مواجه است. افزایش هزینه ساخت باعث شده حتی پروژه‌های دولتی نیز با تأخیر مواجه شوند. رشد جمعیت شهری و مهاجرت، سریع‌تر از تولید مسکن بوده است.

بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در اهواز و چند شهر بزرگ متمرکز است و شهر‌های کوچک‌تر کمتر توسعه یافته‌اند. در برخی پروژه‌های جدید مسکن، زیرساخت‌هایی مانند حمل‌ونقل، خدمات شهری و اشتغال هنوز کامل نشده‌اند.

بازار مسکن در خوزستان در وضعیت گذار و فشار هم‌زمان قرار دارد. از یک سو قیمت‌ها به شکل قابل توجهی افزایش یافته و دسترسی به مسکن دشوارتر شده، و از سوی دیگر دولت با طرح‌های انبوه‌سازی تلاش دارد عرضه را افزایش دهد.

با این حال، تا زمانی که تولید مسکن متناسب با تقاضا، کنترل قیمت زمین، و توسعه زیرساخت‌های شهری به صورت هم‌زمان انجام نشود، فاصله میان نیاز واقعی مردم و وضعیت بازار مسکن در استان همچنان باقی خواهد ماند.