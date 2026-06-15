باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام و شرکت در برنامه پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از روز یکشنبه ۲۴ خردادماه آغاز شده و تا روز شنبه ۳۰ خردادماه ادامه خواهد داشت.

داوطلبانی که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته هستند، می‌توانند در این بازه زمانی با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

پذیرش در برخی رشته‌ها بر اساس سوابق تحصیلی و معدل کل مقطع کاردانی انجام می‌شود و تمامی متقاضیان اعم از داوطلبان رشته‌های با آزمون و بدون آزمون، باید مطابق ضوابط مندرج در دفترچه راهنما نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند. هر داوطلب نیز تنها مجاز به ثبت‌نام در یک مجموعه آموزشی خواهد بود.

داوطلبان رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی نیز باید ثبت‌نام خود را از طریق سامانه سازمان سنجش انجام دهند و زمان انتخاب رشته این دانشگاه متعاقباً از سوی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام خواهد شد.

همچنین متقاضیان رشته‌های بدون آزمون دانشگاه آزاد باید طبق زمان‌بندی اعلامی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه برای نام‌نویسی اقدام کنند.

هزینه ثبت‌نام در این دوره ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال تعیین شده است. متقاضیان علاقه‌مند به انتخاب رشته در مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی نیز باید مبلغ یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال دیگر پرداخت کنند. همچنین مبلغ ۲۰۰ هزار ریال بابت ارائه خدمات پیام کوتاه در مراحل مختلف فرایند پذیرش از داوطلبان دریافت می‌شود.

سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرده است پیش از ثبت‌نام، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کرده و پس از تکمیل فرم پیش‌نویس، اطلاعات خود را در سامانه ثبت‌نام وارد کنند. این سازمان تأکید کرده است هرگونه مغایرت در اطلاعات ثبت‌شده یا اشتباه در بارگذاری عکس، مطابق مقررات به عنوان تخلف تلقی شده و با متقاضی برخورد خواهد شد.

بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای رشته‌های دارای آزمون، روز جمعه ۲۰ شهریورماه برگزار می‌شود.

کارت ورود به جلسه این آزمون نیز از ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار خواهد گرفت و محل برگزاری آزمون بر اساس حوزه امتحانی انتخابی متقاضیان تعیین خواهد شد.

سازمان سنجش همچنین از داوطلبان خواسته است اخبار، اطلاعیه‌ها و نتایج آزمون‌ها را صرفاً از طریق پایگاه رسمی این سازمان دنبال کنند و نسبت به سوءاستفاده برخی افراد و مؤسسات سودجو از طریق ایجاد سایت‌های مشابه هشدار داده و بر خودداری از ارائه اطلاعات شخصی و رمز‌های عبور به افراد دیگر تأکید کرده است.