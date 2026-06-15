وثیقه خروج از کشور مشمولان غیرغایب در ایام محرم و صفر حذف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: تمامی مشمولان غیر غایب دانش آموز، دانشجو و طلاب که دارای معافیت تحصیلی هستند و همچنین مشمولان غیرغایبی که دارای برگ آماده به خدمت بوده و یا در مهلت معرفی قانونی قرار دارند، درصورتیکه قصد زیارت عتبات عالیات در ماههای محرم و صفر به ویژه ایام اربعین حسینی را دارند، میتوانند با مراجعه به سامانه sakha.epolice.ir و صرفا دربازه زمانی تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ تا ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ نسبت به ثبت درخواست خروج از کشور بدون وثیقه اقدام کنند.
در راستای تسهیل و تسریع در روند ثبت و دریافت مجوز خروج از کشور و جلوگیری از افزایش تراکم ثبت درخواستهای خروج از کشور در ایام اربعین، مشمولان به شرط نداشتن غیبت و مشخص بودن وضعیت خدمتی خود، میتوانند درخواست خروج از کشور خود را در ماه محرم تا پایان صفر، بدون نیاز به سپردن وثیقه ثبت کنند.
مشمولان میتوانند صرفا در بازه زمانی اول ماه محرم تا پایان ماه صفر بدون نیاز به سپردن وثیقه مجوز خروج از کشوردریافت کنند، در غیر این صورت میبایست وثیقه مربوطه به سفر زیارتی را پرداخت کنند.