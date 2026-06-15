معاون صدا در پیامی با تسلیت درگذشت بهروز رضوی، گوینده و مجری پیشکسوت رادیو، از او به عنوان یکی از ماندگارترین صدا‌های رسانه ملی یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان معاون صدا در پیامی با تسلیت درگذشت بهروز  رضوی، گوینده و مجری پیشکسوت رادیو، از او به عنوان یکی از ماندگارترین صداهای رسانه ملی یاد کرد و گفت: «بهروز رضوی نه تنها صاحب صدایی ماندگار، بلکه راوی صادق فرهنگ، ادب و هویت ایرانی بود که نامش در حافظه شنیداری مردم این سرزمین جاودانه خواهد ماند.»

متن پیام احمد پهلوانیان، معاون صدای رسانه ملی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت استاد بهروز رضوی، گوینده، مجری و هنرمند فرهیخته رادیو، اندوهی عمیق بر خانواده بزرگ رسانه و دوستداران فرهنگ و هنر ایران وارد کرد. شادروان از سرمایه‌های ارزشمند رادیو و از چهره‌هایی بود که سال‌ها با صدای گرم، بیان فاخر و شخصیت فرهنگی خود، لحظات ماندگاری را برای مخاطبان رقم زد. نام بهروز رضوی با نجابت، حرفه‌ای‌گری، عشق به مردم و وفاداری به رسانه گره خورده است و آثار و یادگارهای او همواره در حافظه شنیداری ایرانیان باقی خواهد ماند.

استاد رضوی نه فقط یک گوینده، بلکه روایتگر صمیمی فرهنگ، ادب و تاریخ این سرزمین بود؛ هنرمندی که با صدای دلنشین خود به واژه‌ها جان می‌بخشید و با اخلاص و تعهد، نسل‌های مختلف مخاطبان را همراه خود می‌کرد.

اینجانب ضایعه درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به خانواده محترم ایشان، همکاران رسانه‌ای، جامعه فرهنگی و هنری کشور و تمامی علاقه‌مندان آن مرحوم تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

برچسب ها: بهروز رضوی ، دوبلور پیشکسوت
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