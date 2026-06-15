تیم ملی سوئد در اولین بازی از مرحله گروهی جام جهانی با ۵ گل تونس را در هم کوبید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  استادیوم مونتری مکزیک میزبان دیدار سوئد و تونس از گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ بود، دیداری که با نتیجه ۵-۱ به سود شاگردان گراهام پاتر به پایان رسید.

سوئد که در مرحله انتخابی عملکرد ضعیفی داشت، در جام جهانی متحول شد و این بازی را با گل‌های یاسین آیاری در دقیقه ۷ که تونسی‌الاصل هم هست، الکساندر ایساک در دقیقه ۳۰، ویکتور یوکرس در دقیقه ۵۹ و ماتیاس سوانبرگ در دقیقه ۸۶ و دوباره یاسین آیاری در دقیقه ۶+۹۰ پیروز شد. تک گل توس در این دیدار را عمر رقیق در دقیقه ۴۳ به ثمر رساند.

با این برد، سوئد بالاتر از هلند و ژاپن که در اولین بازی گروه به تساوی ۲-۲ رسیده بودند، در صدر جدول قرار گرفت.

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برچسب ها: جام جهانی ۲۰۲۶ ، فدراسیون جهانی فوتبال
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