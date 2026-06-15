فرمانده انتظامی استان یزد گفت: در بازرسی از انبار لوازم خانگی در شهر یزد، بیش از هزار دستگاه انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی پس از اطلاع از وجود یک انبار لوازم خانگی قاچاق در شهر یزد، انبار را شناسایی و ضمن هماهنگی قضائی از آن مکان بازدید و بازرسی کردند.
 
 وی افزود: در بازرسی انجام شده هزار و ۳۰۸ دستگاه انواع لوازم خانگی خارجی قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان ادامه داد: ماموران انتظامی اموال کشف شده را تحویل سازمان اموال تملیکی دادند و یک متهم را نیز به مراجع قانونی معرفی کردند.

برچسب ها: کالای قاچاق ، دستگیری
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