معاون روابط بین‌الملل بانک مرکزی گفت: توسعه روابط اقتصادی خارجی، گسترش تعاملات کارگزاری، بهره‌گیری از ظرفیت پول‌های ملی و آمادگی برای فعالیت در شرایط تحریم و پساتحریم، مهم‌ترین محور‌های راهبردی بانک مرکزی در تعاملات بانکی و مالی با سایر کشور‌ها به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل کوده‌ئی در نشست با معاونان و مدیران‌کل روابط بین‌الملل بانک‌ها هدف از برگزاری این نشست را تبیین و پایه‌گذاری تعاملات بین‌المللی مورد نیاز بانک مرکزی با سایر کشور‌ها بر مبنای خرد جمعی عنوان کرد و گفت: مجموع این نشست‌ها باید به نتایجی ملموس منتج شود که به ارتقای روابط بین‌الملل کمک کند، قابلیت گزارش‌دهی، گزارش‌گیری و ارزیابی داشته باشد تا در پایان سال بتوان میزان تحقق اهداف مدنظر و نقاط عدم تحقق را سنجید و در خصوص تغییر شیوه‌ها، تقویت برخی بخش‌ها یا حذف موارد غیرضروری تصمیم‌گیری کرد.

وی با اشاره به اینکه فعالیت در حوزه روابط بین‌الملل در تمامی بخش‌ها و نه صرفاً در نظام بانکی باید در نهایت به توسعه روابط اقتصادی خارجی بینجامد، خاطرنشان کرد: تمامی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی، ابزارساز‌هایی هستند که هدف غایی آنها، توسعه اقتصادی است. روابط اقتصادی خارجی نیز مستثنی از سه یا چهار مؤلفه اصلی شامل «سرمایه‌گذاری»، «توسعه تجارت»، «تعاملات فعالان اقتصادی» و «تأمین مالی» نیست.

به گفتۀ دکتر کوده‌ئی هدف‌گذاری برنامه‌های راهبردی و عملیاتی باید به این دستاورد‌ها منجر شود تا مشخص شود چه میزان از ابزار‌های لازم جهت توسعه تجارت فعالان اقتصادی فراهم و تسهیل شده، سرمایه‌گذاری جذب شده و در حوزه تأمین مالی بین‌المللی و متعاقباً تأمین مالی داخلیِ وابسته، موفقیت حاصل شده است.

این مقام مسئول بانک مرکزی با تاکید بر اینکه در صورت رفع چالش‌های بین‌المللی، حجم فعالیت‌ها بسیار افزایش خواهد یافت و استقبال گسترده‌ای صورت خواهد گرفت، تصریح کرد: باید تدابیر لازم اندیشیده شود تا در تمام شرایط کشور چه با وجود تحریم‌ها و چه بدون تحریم‌های بین المللی از منظر الزامات فنی روابط کارگزاری و تعاملات بانکی و موضوعات سیاست‌گذاری تخصصی برنامه‌ریزی‌های لازم پیشاپیش تدوین شده باشد.

دکتر کوده‌ئی با اشاره به ظرفیت پول‌های ملی در تعاملات بین‌المللی، بیان داشت: در همین بستر تحریم‌ها، کشور‌هایی هستند که آمادگی دارند مبنای تبادلات خود را بر پایه پول‌های ملی قرار دهند؛ لذا این موضوعی است که روی آن تمرکز داریم. در خصوص پیام‌رسان‌های مالی موجود نیز برخی از بانک‌های عامل، گام‌های ارزشمندی برای انجام امور از طریق نرم‌افزار‌ها و سامانه‌ها برداشته‌اند..

وی در پایان با بیان اینکه موضوعات متعددی در خانواده روابط بین‌الملل، امور ارزی و سایر بخش‌های بانک‌ها وجود دارد که گاه با یکدیگر هم‌پوشانی دارند، گفت: باید با فرهنگ «همکاری تیمی» دست به دست هم داد تا چالش‌ها مرتفع و برنامه‌ای جامع، عملیاتی، قابل ارزیابی، قابل پیگیری و گزارش‌پذیر تدوین شود.

در این جلسه همچنین معاونین بین الملل شبکه بانکی نیز نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود و توسعه روابط بانکی در سطح بین الملل را ارائه کردند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، روابط بین الملل
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