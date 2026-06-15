باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم، گفت: با توجه به برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش در این شبها، پلیس راهور تهران بزرگ تمهیدات ترافیکی ویژهای را برای هرچه باشکوهتر و منظمتر برگزار شدن این مراسم پیشبینی کرده و توصیههایی نیز برای عابران پیاده، راکبان موتورسیکلت و رانندگان دارد.
موسویپور افزود: در این شبها همکاران بنده بهصورت صددرصدی در تمامی معابر اصلی و فرعی حضور داشته و تا پایان مراسم، کنترل ترددها و ایجاد نظم و امنیت ترافیکی را بهصورت ویژه بر عهده خواهند داشت.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه رانندگی باید بهگونهای باشد که مردم هیچگونه نگرانی از حضور در معابر نداشته باشند، ادامه داد: در شبهای محرم، اقدامات ما و رانندگی شهروندان باید بهگونهای باشد که بدون حادثه، تصادف و مشکل ترافیکی، عابران پیاده، افراد سالمند و خانوادههایی که به سمت هیئتهای مذهبی تردد میکنند، هیچ دغدغهای برای حضور در مراسم مذهبی نداشته باشند.
وی از رانندگان خواست همواره به افراد مسن و کسانی که توانایی حرکت سریع ندارند احترام بگذارند و بهویژه در این شبها، تمرکز و دقت خود را هنگام تردد از کودکان و افراد ناتوان برندارند.
موسویپور خطاب به رانندگان گفت: با توجه به اینکه لباس بسیاری از عابران پیاده در این ایام مشکی است، امکان دیده شدن آنها کاهش مییابد؛ بنابراین توصیه میشود رانندگان با دید وسیعتر، تمرکز و دقت بیشتری رانندگی کنند و هنگام رسیدن به محلهای عزاداری و دستههای سینهزنی توقف کرده و به عابران پیاده اجازه عبور دهند و پس از اطمینان از خالی بودن مسیر، حرکت کنند.
وی ادامه داد: عابران پیاده نیز حتماً در این شبها از نقاط روشن تردد کنند و هرگز برای عبور به سمت دیگر بزرگراه از عرض معابر بزرگراهی عبور نکنند، بلکه از پلهای هوایی و پیادهروها استفاده کنند. همچنین بهتر است از کفش یا شلواری با رنگی متمایز از مشکی یا دارای علائم شبرنگ استفاده شود تا رانندگان بتوانند آنها را بهتر مشاهده کنند و از وقوع حوادث تلخ جلوگیری شود.
موسویپور گفت: موتورسواران گرامی سعی کنند در این ایام از کلاه ایمنی سفیدرنگ استفاده کنند؛ زیرا لباس آنها تیره است و رنگ سفید کلاه به دیده شدن بهتر آنها در سطح معابر شهر تهران کمک میکند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ افزود: رانندگان موتورسیکلت همچنین باید از سلامت سیستم روشنایی وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند و در صورت وجود نقص، نسبت به رفع آن اقدام کنند. همچنین هرگز بدون چراغ در تاریکی تردد نکنند و موتورسیکلت خود را به شبرنگ مجهز کنند.
موسویپور در پایان به مسئولان هیئتهای مذهبی توصیه کرد: موکبها را در محلهایی با نور کافی برپا کنند تا بهخوبی دیده شوند و در نقاط کور قرار نداشته باشند. همچنین مسئولان هیئتهای مذهبی همکاری لازم را بهویژه در این شبها با پلیس راهور تهران بزرگ داشته باشند تا مراسم امسال نیز در کمال سلامت، نظم و شکوه برگزار شود.