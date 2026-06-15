مجله آتلانتیک نوشت که توافق میان واشنگتن و تهران نه یک پیروزی، بلکه نشانه شکست دولت ترامپ در دستیابی به اهداف جنگی خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجله آتلانتیک گزارش داد که با اعلام توافق بین واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ، دولت آمریکا در جنگ علیه ایران شکست خورد.
تام نیکولز، نویسنده معروف، در مقالهای به این نکته اشاره کرد که ترامپ از توافق برای پایان دادن به جنگ با ایران خبر داده است و در پستی در وبسایت خود با عنوان «تروث سوشال» نوشت: «تبریک به همه!» سپس او بر جشن عمومی باشکوهی که برای تولدش در چمن جنوبی کاخ سفید ترتیب داده بود، نظارت کرد.
با این حال، آمریکا «چیز زیادی برای جشن گرفتن ندارد»، زیرا «ترامپ و تیمش در مدت زمان بیسابقهای، جنگی را در برابر دشمنی با تواناییهای نظامی متوسط، اما با این وجود بسیار خطرناک، شکست خوردند.»
به گفته نیکولز، در حالی که «جزئیات این توافق هنوز نامشخص است، ترامپ البته مشتاق است که نتیجه را به عنوان یک پیروزی به تصویر بکشد»، اما حتی قبل از مشخص شدن جزئیات، «مشخص است که او در دستیابی به هیچ یک از اهدافی که برای این جنگ دلخواه تعیین کرده بود، شکست خورده است و اکنون مصمم است که در اسرع وقت توافقنامه تسلیم آمریکا را امضا کند».
او افزود: «اگر کلمه «شکست» تند به نظر میرسد، بیایید به آنچه در مورد چگونگی پایان این جنگ میدانیم نگاهی بیندازیم»، زیرا «ایران در نتیجه عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل متحمل خساراتی شد، اما کشتن مردم و بمباران اهداف به خودی خود به پیروزی منجر نمیشود.»
در این زمینه، نویسنده توضیح داد که «حقیقت این است که جنگ پایان خواهد یافت و حکومت ایران دستنخورده باقی خواهد ماند، در حالی که تنگه هرمز همچنان در معرض تهدید حملات خواهد بود و ایران همچنان ذخایر بزرگی از پهپادها و موشکها را در اختیار خواهد داشت» و تهران توانایی خود را برای حمایت از متحدانش حفظ خواهد کرد.
به همین ترتیب، «بسیاری از تحریمها لغو خواهند شد و میلیاردها دلار دارایی مسدود شده به ایران سرازیر خواهد شد»، که به عبارت دیگر، به این معنی است که ایرانیها «به اهداف استراتژیک اصلی خود دست یافتهاند، در حالی که آمریکاییها به هیچ یک از اهداف خود نرسیدهاند».
نیکولز ادعا کرد که در واقع، «آنچه آمریکا به دست آورده است، میتواند بدتر از هیچ دستاوردی باشد»، زیرا «ایران، اگرچه موقتا ضعیف شده است، اما اکنون یک بازیگر سیاسی قدرتمندتر است. تهران در برابر یک حمله گسترده آمریکا مقاومت کرد، زنده ماند و سپس به عنوان مجازاتی برای حمایت از جنگ ترامپ علیه خود، به کشورهای مختلف خلیج فارس آسیب رساند.»
به گفته این نویسنده، اسرائیلیها «در انزوای کامل رها شدند» او خاطرنشان کرد که «همدردی با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که بیپروا ترامپ را به حمله به ایران تشویق کرد، دشوار است، اما او نیز تلخی تحقیر را احساس میکند.»
او گفت: «ایرانیها هوشمندانه جنگ بنیامین نتانیاهو علیه حزبالله در لبنان را به جنگ ترامپ در خلیج فارس ربط دادند، در حالی که ترامپ اکنون از نتانیاهو عصبانی است، زیرا او خروج آمریکا از این درگیری را دشوار کرده است.»
طبق گزارشها، توافق مورد انتظار، آتشبس در منطقه، از جمله لبنان، را تصریح میکند و ترامپ طوری مذاکره میکند که انگار میتواند این خواسته را بدون ذکر نام «اسرائیل» برآورده کند.
نویسنده آمریکایی ادامه داد که دولت ترامپ همچنین ادعا خواهد کرد که به دلیل خروج ایران از برنامه تسلیحات هستهای به پیروزی دست یافته است، اما این ادعا پوچ و تکراری است، زیرا تهران ده سال پیش در برنامه جامع اقدام مشترک متعهد شد که به دنبال دستیابی به سلاحهای هستهای نباشد.
از همه مهمتر، وقتی ترامپ تصمیم به جنگ گرفت، «ایران به داشتن بمب هستهای نزدیک نبود و مطمئنا چند هفته با داشتن سلاح هستهای فاصله نداشت»، همانطور که رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد.
نیکولز خاطرنشان کرد که «تلاش برای ادعای اینکه این جنگ جاهطلبیهای هستهای ایران را شکست داده است، صرفا تلاشی برای منحرف کردن اذهان از شکست دولت در دستیابی به تغییر حکومتی است، که همیشه هدف اصلی آن بوده است.»
نیکولز افزود که بنابراین، جنگ به ایران خسارت زد، اما همزمان آن را قویتر و با جریان نقدی بیشتر میکند، در حالی که آمریکا را ضعیفتر میکند، با ذخایر مهمی که سلاحهایش تمام شده و مصرفکنندگان هزینه جنگ را با قیمت سوخت میپردازند.
نیکولز مقاله خود را با این جمله به پایان رساند که ترامپ به جای دستیابی به هدف جنگی تغییر رژیم در ایران، آمریکا را شکست داده است.
منبع: المیادین