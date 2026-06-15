باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آئین تشت گذاری در آستانه ماه محرم + فیلم

آئین‌های سنتی و مذهبی تشت گذاری در آستانه ماه محرم با حضور عزداران در مسجد جامع آذربایجانی قائم شهر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرا رسیدن ماه محرم، آئین سنتی و مذهبی تشت گذاری با حضور عاشقان اهل بیت و آذربایجانی‌های مقیم قائم شهر در مسجد جامع آذربایجانی این شهر برگزار شد.

 

مطالب مرتبط
آئین تشت گذاری در آستانه ماه محرم + فیلم
young journalists club

مفروش کردن حرم حضرت عباس (ع) با موکت‌های قرمز در آستانه ماه محرم + فیلم

آئین تشت گذاری در آستانه ماه محرم + فیلم
young journalists club

آماده‌سازی صحن‌های حرم مطهر و منور رضوی با نزدیک شدن به ماه محرم + فیلم

آئین تشت گذاری در آستانه ماه محرم + فیلم
young journalists club

نخستین خیمۀ عزای محرم در کربلا برافراشته شد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۷۱۵

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۴۸۷

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۴۸۰

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۳۹۴

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۳۴۰

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha