رفع تصرف ۵۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی در روستای بهنک لاویج شهرستان نور انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل قلی‌نژاد رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور گفت:در ادامه اقدامات قاطع برای صیانت از اراضی ملی، حدود ۵ هزار و ۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی روستای بهنک لاویج شهرستان نور از دست متصرفان خارج و به وضعیت سابق بازگردانده شد.

تو افزود: حکم خلع ید اراضی مورد تصرف با حضور فرمانده عملیات یگان حفاظت، مسئول و نیرو‌های حفاظتی منابع طبیعی واحد چمستان، ناظر فنی حوزه آبخیزداری و همچنین نیرو‌های شرکت توسعه جنگل‌های شمال (مجری طرح حفاظتی) اجرا و عملیات رفع تصرف و اعاده به وضع سابق با موفقیت انجام شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور، با تأکید بر عزم جدی این اداره در برخورد با هرگونه تجاوز به اراضی ملی، به متصرفان هشدار داد: هرگونه تصرف، تغییر کاربری غیرمجاز و تعرض به منابع ملی با قاطعیت پیگیری شده و مطابق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

قلی‌نژاد همچنین از شهروندان خواست در راستای حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور، در صورت مشاهده هرگونه تصرف، تخریب یا تعرض به اراضی ملی، مراتب را به‌صورت شبانه‌روزی از طریق شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اقدامات قانونی لازم انجام شود.