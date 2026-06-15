معاون عمرانی شهرداری خرم‌آباد از تشدید مشکل ترافیک در سطح شهر خبر داد و گفت: احداث پنج پل جدید بر روی رودخانه شهر، تکمیل پل‌های در دست اجرا، احداث روگذر‌ها و زیرگذر‌های جدید از جمله پروژه‌های مهم در دست اقدام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک‌منش - مهندس فلاح نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با اشاره به محدودیت‌های موجود در مسیر تعریض معابر افزود: وجود واحد‌های تجاری و هزینه‌های بالای تملک، اجرای طرح‌های توسعه‌ای را دشوار کرده و این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی مدیریت شهری تبدیل شده است. 

وی با اشاره به اجرای طرح جامع ترافیکی در مرکز شهر اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش بار ترافیکی و مدیریت بهتر جریان عبور و مرور در حال تدوین و بررسی توسط مشاوران تخصصی است. 

به گفته وی، تاکنون ۵۲ دوربین پایش ترافیکی در سطح شهر نصب شده، اما این تعداد کافی نیست و در قالب طرح جدید، توسعه سیستم نظارت هوشمند در دستور کار قرار دارد. همچنین اجرای طرح زوج و فرد نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های مدیریت ترافیک در مرکز شهر مطرح است. 

معاون عمرانی شهرداری خرم‌آباد از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های عمرانی نیز خبر داد و گفت: احداث پنج پل جدید بر روی رودخانه شهر، تکمیل پل‌های در دست اجرا، احداث روگذر‌ها و زیرگذر‌های جدید از جمله پروژه‌های مهم در دست اقدام است.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای کمربند شرقی خرم‌آباد به طول حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ متر خبر داد و افزود: این مسیر با هدف اتصال به آزادراه و کاهش ترافیک مرکزی شهر طراحی شده و در زمره پروژه‌های شاخص شهری قرار دارد. 

فلاح‌نژاد در ادامه با اشاره به مشکل کمبود پارکینگ در مرکز شهر گفت: توسعه پارکینگ‌های عمومی و طبقاتی در دستور کار شهرداری قرار دارد و استفاده از ظرفیت برخی مدارس و فضا‌های بلااستفاده در ساعات غیرآموزشی نیز برای حل این مشکل در حال بررسی است. 

وی تأکید کرد: بخش مهمی از درآمد‌های مرتبط با جرایم و هزینه‌های پارکینگ در راستای تأمین زمین و احداث پارکینگ‌های جدید هزینه خواهد شد. 

به گفته مسئولان شهری، اجرای این پروژه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و قرارگاه خاتم‌الانبیاء دنبال می‌شود و در صورت تحقق، می‌تواند نقش مهمی در کاهش گره‌های ترافیکی خرم‌آباد داشته باشد.

برچسب ها: ترافیک ، خرم آباد
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