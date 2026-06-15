رییس مجمع خیرین سلامت ملایر گفت: اعضای بدن سرباز وظیفه پس از تایید مرگ مغزی به چندین بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس آذرهمایون اظهار کرد: سرباز وظیفه جانبخش«علی محمدرضایی»، ۱۹ سال سن داشت که با رضایت خانواده‌اش اعضای بدن وی اهدا شد.

وی افزود: این جوان ملایری بر اثر مسمومیت در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بیمارستان مهر ملایر بستری شده بود که مرگ مغزی او توسط تیم پزشکی تایید شد.

رییس مجمع خیرین سلامت ملایر ادامه داد: پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده داغدارش، با اهدای کبد، دو کلیه و پانکراس، وی به جاودانگی پیوست.

آذرهمایون گفت: با وجود تلاش شبانه‌روزی پزشکان برای نجات جان این سرباز جوان، اما شدت آسیب مغزی مانع از ادامه حیات وی شد.

وی یادآور شد: خانواده وی با ایثار و بزرگمنشی، اعضای بدن عزیز خود را به بیماران نیازمند اهدا کردند.

رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر ضمن پاسداشت این اقدام انسان‌دوستانه، بیان کرد: این جوان سرباز با اهدای اعضای خود، چندین بیمار را از مرگ نجات داد و نام خود را در تاریخ این دیار جاودانه ساخت و این عمل خداپسندانه، بار دیگر فرهنگ والای اهدای عضو را در جامعه ایرانی به تصویر کشید.

به گفته وی، این جهارمین اهدای عضو در سال‌جاری در این شهرستان است که با احتساب این مورد، در مجموع شمار اهدا کنندگان عضو در ملایر که با اهدای عضو به بیماران نیازمند حیات بخشیده‌اند، به ۶۵ نفر رسید.

برچسب ها: اهدای اعضا ، مرگ مغزی
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