رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از ۶۴۹ هزار فقره تخلف ساکن در پایتخت از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از ثبت بیش از ۶۴۹ هزار فقره تخلف ساکن در سطح پایتخت از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و اظهار کرد: بخش عمده این تخلفات شامل توقفهای غیرمجاز، سد معبر و پارک در محلهای ممنوعه بوده است.
موسویپور با تشریح جزئیات آمار تخلفات ساکن در پایتخت اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، بیش از ۶۴۹ هزار فقره تخلف ساکن توسط ماموران پلیس راهور در شهر تهران ثبت شد.
وی با اشاره به انواع این تخلفات افزود: توقفهای منجر به سد معبر و ایجاد اختلال در عبور و مرور، توقف دوبله در معابر، توقف در محلهای ممنوعه (پارک ممنوع و ایستادن ممنوع)، توقف و سد معبر در تقاطعها، میادین و سطوح شطرنجی از جمله تخلفات شایع هستند.
موسویپور همچنین به سایر موارد تخلف شامل توقف وسایل نقلیه عمومی خارج از ایستگاههای تعیینشده، توقف سایر وسایل نقلیه در ایستگاههای عمومی، توقف در حاشیه راه برای فروش کالا، توقف در پیادهروها و توقف وسایل نقلیه در جهت مخالف حرکت اشاره کرد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر الزامات قانونی یادآور شد: بر اساس ماده ۱۶۳ آییننامه راهنمایی و رانندگی و جدول تخلفات، موارد یادشده همگی تخلف محسوب میشوند و مأموران پلیس موظف به اعمال قانون در این زمینه هستند. وی هشدار داد که برخورد با این تخلفات بطور جدی ادامه خواهد داشت.
موسویپور در پایان به شهروندان توصیه کرد: توقفهای غیرمجاز، هرچند کوتاه، زنجیره روانی ترافیک را مختل کرده و حق عبور سایر شهروندان را تضییع میکند. لطفاً حتی برای چند دقیقه نیز در پیادهروها، سطوح شطرنجی، ایستگاههای حملونقل عمومی و محلهای ممنوع توقف نکنید. احترام به قانون و توجه به حقوق دیگران، تضمینکننده نظم و ایمنی ترافیک در پایتخت است.