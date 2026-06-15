بنا بر اعلام شهرداری رشت؛ تنها نیم هکتار از انجام عملیات بهسازی در ۱۸ هکتار محدوده دفنگاه زباله سراوان باقی مانده تا این منطقه کاملا نفس بکشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رشت اعلام کرد: سراوان، میراث ۳۸ سال انباشت غیراصولی زباله در این منطقه است. روزگاری که ۱۸ هکتار از زمین آن زیر کوهی از زباله به ارتفاع ۹۰ تا ۱۰۰ متری مدفون شده بود. در آن سال‌ها شیرابه‌های سیاه و سمی زباله‌های سراوان در زمان بارندگی مستقیم به رودخانه‌های زرجوب و گوهرود می‌ریخت و این مناطق را به قلمرو حشرات و حیوانات موذی تبدیل کرده بود.

از آبان ۱۴۰۱، شهرداری رشت عملیات اصلاح و بهسازی سراوان را در چندین مرحله آغاز کرد. از جمله مهمترین اقدامات انجام شده می‌توان به دفن بهداشتی یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مکعب زباله، تثبیت لایه‌ها با عملیات گسترده خاکریزی به حجم ۳۲۰ هزار مترمکعب و اجرای ۳ کیلومتر لوله گذاری تخصصی برای هدایت و کنترل شیرابه‌ها اشاره کرد.

همچنین دیوار حائلی به طول ۳۰۰ متر، ارتفاع ۱۰ متر و عرض ۱۴ متر برای جلوگیری از رانش زباله احداث شد. پاکسازی ۱۲ هکتار از اراضی آلوده، اجرای ژئوممبران، کاهش حجم تولید شیرابه‌ها و کاهش قابل توجه آلودگی و حشرات از دیگر دستاورد‌های این طرح بوده است. نتیجه این اقدامات، بازگشت حیات به جنگل و اجرای ۴ هکتار پوشش گیاهی روی بخشی از لایه‌های بهسازی است.

بر اساس این گزارش؛ جلسه مدیریت پسماند با حضور شهردار رشت، معاون خدمات شهر، معاون مالی و اقتصادی، معاون حمل‌ونقل و امور زیربنایی، مدیرعامل سازمان پسماند، مدیرعامل شرکت کودآلی و مشاور طرح با هدف بررسی روند عملیات بهسازی سایت سراوان برگزار شد. در پایان این جلسه تأکید شد که تنها نیم هکتار از محدوده سراوان نیاز به انجام عملیات اصلاح و بهسازی دارد و روند بازیابی این منطقه با قوت ادامه می‌یابد.

تحول در مجتمع کود آلی؛ توقف کامل گسیل زباله به سراوان

بنا بر اعلام روابط عمومی دفتر نماینده مقام معظم رهبری در گیلان هم آیت‌الله رسول فلاحتی، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت طی روز‌های گذشته در بازدیدی میدانی و چندساعته، از بخش‌های مختلف مجتمع پردازش و بازیافت پسماند (کود آلی) استان و ایستگاه دفن زباله سراوان با تقدیر از تلاش‌های جهادی مدیریت شهری و جوانان متخصص تأکید کرد: خوشبختانه امروز شاهدیم که روزانه بین ۷۰۰ تا۷۵۰ تن زباله ورودی از ۱۱ شهر و دهیاری‌های همجوار، در این مجتمع پردازش و به کود آلی مرغوب و ارگانیک تبدیل می‌شود.

به گفته او، امروز با همت مسئولان جوان و انقلابی، ۳ خط تمام عیار و مدرن مجتمع پردازش و بازیافت پسماند (کود آلی) گیلان در حال تفکیک و پردازش زباله هستند. خروجی ریجکت (زباله خشک خشک) بدون شیرابه دفن می‌شود و بخش عمده آن پس از طی فرآیندی علمی، به کود آلی مورد تقاضای کشاورزان و باغداران تبدیل می‌گردد؛ این یعنی امروز دیگر هیچ زباله جدیدی به سراوان گسیل نمی‌شود.

ضرورت تصفیه نهایی شیرابه‌های ۴۰ ساله

نماینده ولی فقیه در گیلان همچنین با اشاره به استخر تجمع شیرابه‌های سراوان و لزوم هدایت آن به تصفیه‌خانه گفت: تصفیه‌خانه مستقر در سراوان به دلیل محدودیت‌ها پاسخگوی کامل نیست. طرح مدیریت شهری جدید برای احداث سیستم تصفیه نوین در کنار کارخانه کود آلی جهت تبدیل شیرابه به ۱۰۰ متر مکعب آب خاکستری و کشاورزی در روز، طرحی هوشمندانه و حیاتی است؛ زیرا خارج شدن کامل اثرات مخرب این دپوی ۴۰ساله شاید ۱۰ سال زمان ببرد.

آیت الله فلاحتی افزود: من از وزیر کشور و دولت می‌خواهم؛ استاندار گیلان، فرماندار و شهرداری رشت با تمام توان پای کار هستند، اما مهار کامل این ابرمعضل نیازمند اعتبارات و حمایت‌های ویژه ملی است. دولت باید به یاری مسئولان استان بشتابد تا این غده چرکین زیست‌محیطی برای همیشه از چهره استان سرسبز گیلان پاک شود.