باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - نشست خبری رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان صبح امروز برگزار شد.
سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان در این نشست گفت: ما بزرگترین حامی نخبگان کشور را در روز اول جنگ از دست دادیم اگر قائد امت نبودند باشگاه دانشپژوهان هم نبودند.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان با بیان این که هفته آینده مرحله دوم المپیاد علمی(اول و دوم تیر) آغاز میشود؛ افزود: ۱۲۰ هزار نفر در مرحله اول المپیادعلمی شرکت کردند که در مقایسه با سال گذشته ۳۳ هزار نفر افزایشه داشته است. از آخر هفته کارتهای المپیادهای علمی صادر میشود داوطلبان میتوانند با مراجعه به سامانه وزارت آموزش و پرورش کارت ورود خود را دریافت کنند.
حسینی ادامه داد: استان خراسان شمالی ،مازندران و خراسان جنوبی بیشترین تعداد داوطلب و پذیرفته شده در المپیاد را داشته است.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان تصریح کرد: پس از ۲۱ سال معافیت معافیت مدالآوران المپیاد هوش مصنوعی و اقتصاد از کنکور تصویب شد.
وی در خصوص اعزام تیم های المپیاد علمی گفت: اولین اعزام تیم های علمی کشورمان از اول تیرماه مربوط به رشته ریاضی خواهد بود و اعضای تیم اول تیرماه به کشور چین اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: همه تیم های المپیاد علمی تحت عنوان شهدای میناب نام گذاری خواهد شد.
وی با قدردانی از همکاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و مدارس سراسر کشور خاطرنشان کرد: هدف نهایی، ایجاد توزیع متوازن فرصتهای المپیادی در همه استانهای کشور و شناسایی استعدادهای برتر بدون توجه به محدودیتهای جغرافیایی است تا تمامی دانشآموزان مستعد بتوانند از فرصتهای برابر برای حضور در عرصههای علمی برخوردار شوند.
جلوگیری از شرکت داوطلبان اسرائیل درالمپیاد ترکیبیات
حسینی با اشاره به ایمیل دریافتی از سوی اسرائیل برای شرکت در المپیاد ترکیبیات، گفت: ایران این رژیم را به رسمیت نمیشناسد و تحریم کرده است، بنابراین اجازه شرکت به داوطلبان رژیم صهیونیستی در این المپیاد داده نشد.
سید رضا حسینی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره اعزام دانشپژوهان، گفت: باید تلاش کنیم فضای آموزش و پرورش نخبگان با بالاترین کیفیت در این شرایط جنگی پیش برود و خودمان پروژهای ابرپروژه باشیم تا نوسانات کشور بر بچههای موثر تأثیر نگذارد.
وی مهمترین مسئله را مسئله اعزام دانست و افزود: ابتدا باید ببینیم آیا اصلاً در این شرایط اجازه اعزام به ما داده میشود یا خیر. در شرایط جنگی، طبیعتاً مشکلات جدی برای کشور به وجود میآید و اولویتهای سازمانها و منابع مالی کشور تغییر میکند. سوال این است که آیا منبع مالی برای اعزام بچههای المپیادی وجود دارد و کفایت میکند؟
حسینی با اشاره به افزایش قیمتها و مشکلات پارسال در اخذ ویزا از سوی برخی سفارتخانهها، گفت: آقای وزیر تاکید بسیار جدی داشتند که هر طور شده این بچهها که افتخار کشورند و المپیاد علمی از معدود سکوهای بینالمللی است که دیده میشود، باید بتوانند توانمندی خود را اثبات کنند.
وی ادامه داد: برای رفع این موانع، شخصاً با شورای عالی امنیت ملی صحبت کردم و مجوزهای لازم را پیگیری و اخذ نمودیم تا حتی در صورت بسته بودن مرز هوایی، اجازه اعزام داشته باشیم. همچنین در سازمان برنامه و بودجه نیز اتفاقات خوبی رقم خورد و منابع مالی تا این لحظه آماده شده است که جا دارد از دوستان سازمان برنامه و بودجه تشکر کنم.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان همچنین از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل باشگاه دانشپژوهان جوان قدردانی کرد و گفت: از روز اول مکاتبات با سفرای کشورها آغاز شد. زمانی که سفارتخانههای ما بسته بود، همکاران ما با تک تک کشورها، کشور میزبان و کشورهای دیگر صحبت کردند تا بتوانیم ویزای کشور مقصد را دریافت کنیم.
حسینی به دو محور مورد تاکید خود اشاره کرد: تا جایی که امکان دارد، هزینههای سفر و همچنین دوری از خانواده و تهدیداتی که در سفر وجود دارد را کم کنیم. خدا را شکر دوستان با این دو محور، جدی پیش میروند.
وی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان درباره مسئله اینترنت، افزود: با توجه به اهمیت بعد بینالمللی باشگاه دانشپژوهان جوان، دوستان ما در شورای عالی امنیت ملی لطف داشتند و دسترسی به اینترنت برای مجموعه باشگاه دانشپژوهان جوان به راحتی فراهم شده و چالشی در این موضوع نداشتهایم.
وی گفت: در نشست گذشته نیز اتفاقات خوبی رخ داده که معافیت مدالآوران طلای المپیادهای هوش مصنوعی و مدیریت و اقتصاد و حکمرانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و در طول جنگ توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
حسینی ادامه داد: بعد از ۲۱ سال، بالاخره المپیاد هوش مصنوعی و المپیاد مدیریت و اقتصاد به مجموعه المپیادهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه شدند.
رئیس باشگاه دانش پژوهان جوان گفت: موضوعی که مورد بحث و چالش بود نیز مسئله معافیت برگزیدگان المپیادهای علمی از تأثیر آزمونهای نهایی پایه یازدهم بود که مرتفع شد. این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و مصوب شد که برگزیدگان المپیادهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، تأثیر آزمون پایه دوازدهم را جایگزین تأثیر آزمون پایه یازدهم خواهند داشت.
وی گفت: زمانی که تأثیر مستقیم امتحانات نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، ما با ریزش ۳۶ هزار نفری شرکتکنندگان در المپیاد مواجه شدیم؛ از این رو این اتفاق، موثر بود.
رئیس باشگاه دانشپژوهان گفت: موضوع بعدی، تصویب امتیاز ورود به دانشگاه برای مدالآوران نقره و برنز المپیادهای هوش مصنوعی و مدیریت و اقتصاد در رشتههای مرتبط است البته پیشتر در شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم و در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده بود که مدالآور طلا با موافقت کنکور سراسری وارد دانشگاه شود و تعیین تکلیف مدالآوران نقره و برنز به وزارت علوم سپرده شده بود. وزارت علوم بسیار سریع جلسهای تشکیل دادند و در این دو موضوع کمک کردند و مصوب شد که مدالآوران نقره و برنز این المپیادها نیز، همانند سایر المپیادها، از امتیازهایی برای ورود به دانشگاه برخوردار شوند.
وی افزود: ما در راستای گسترش شرکت در المپیادهای علمی برنامههایی را در دست اجرا داریم؛ انشاءالله سال آینده تعداد شرکتکنندگان مرحله اول المپیاد علمی را به عدد ۱۵۰ هزار نفر خواهیم رساند که خود این موضوع بسیار باارزش خواهد بود.
رئیس باشگاه دانشپژوهان به موضوع اعزام تیمهای ملی المپیاد دانشآموزی جهانی پرداخت و گفت: هر ساله از ابتدای تابستان، اعزام تیمهای ملی ما به مسابقات جهانی آغاز میشود و طبیعتاً پیش از آن، دورههایی برای افزایش کیفیت آموزش این عزیزان و همچنین آزمونهای انتخابی تیمهای ملی کشور برگزار میشود.
حسینی افزود: به واسطه شروع جنگ تحمیلی، یا جنگ رمضان، طبیعتاً دورههایی که داشتیم تحت تأثیر قرار گرفت؛ اما کل مجموعه باشگاه دانشپژوهان جوان و معاونت آموزش باشگاه در تلاش بودند که دانشآموزان دارنده مدال طلای المپیاد کشوری -که باید بهعنوان اعضای تیم ملی انتخاب شوند- تا جایی که ممکن است از این تأثیر دور بمانند. نمیتوان گفت این جنگ تحمیلی بر این دوستان بیاثر بوده، اما فکر میکنم سه روز بعد از شروع جنگ تحمیلی، فرایند آموزش این بچهها را بهصورت برخط ادامه دادیم و حتی در تعطیلات عید نیز آموزش این بچهها متوقف نشد. تلاش کردیم تا جایی که ممکن است شرایطی فراهم کنیم که این دوستان -که عضو تیمهای ملی المپیادهای کشور هستند و مسئولیت سنگین بالا بردن پرچم جمهوری اسلامی ایران را دارند- کمترین آسیب را ببینند.
حسینی ادامه داد: پس از آن، در فروردینماه و اردیبهشتماه، آزمونهای انتخابی تیمهای ملی را برگزار کردیم. در آن شرایط جنگی و امنیتی که قرار داشتیم، با تدابیری که وزارت آموزش و پرورش اندیشید و همکاری دوستان و استانها، توانستیم آزمونهای انتخابی تیمهای ملی را بهصورت متمرکز در سطح کشور برگزار کنیم، اعضای تیمهای ملی را شناسایی کنیم و پس از آن، فرایند آمادگی تیمهای ملی را با سرعت پیش ببریم.
وی افزود: هم اکنون، اعضای تیم ملی در دوره فشرده آموزشی هستند؛ در رشتههایی که فضای آزمایشگاهی دارند، مانند المپیاد زیستشناسی، آموزشهای آزمایشگاهی میبینند و در ریاضی و سایر المپیادهایی که فضای تئوری دارند نیز آموزشهای مربوطه در حال برگزاری است.