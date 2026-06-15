باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - ابوالفضل بلباسی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان سوادکوه شمالی با اشاره به تشدید و تداوم طرح کنترل خودرو‌های حامل فرآورده‌های خام دامی در سطح این شهرستان، گفت: تیم‌های این اداره به‌صورت روزانه، خودرو‌های حامل گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و سایر فرآورده‌های خام دامی را در سطح شهرستان مورد بررسی دقیق قرار می‌دهند.

او افزود: در این بررسی‌ها، مدارک حمل شامل بارنامه، گواهی بهداشتی دامپزشکی و پروانه حمل، همچنین دمای مناسب فرآورده (زنجیره سرد)، سلامت ظاهری بسته‌بندی، تاریخ تولید و انقضا و عدم حمل هرگونه فرآورده فاقد هویت یا غیرمجاز چک می‌شود.

بلباسی گفت: هدف از این اقدام مستمر، جلوگیری از ورود فرآورده‌های خام دامی فاسد، غیربهداشتی یا قاچاق به چرخه مصرف شهرستان، حفظ سلامت عمومی و حمایت از تولیدکنندگان مجاز است.

رئیس اداره دامپزشکی سوادکوه شمالی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا عدم رعایت ضوابط حمل، خودرو توقیف و محموله مربوطه ضبط و پس از طی تشریفات قانونی، معدوم می‌شود. همچنین متخلفان به مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی معرفی می‌شوند.

بلباسی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه خودروی مشکوک به حمل فرآورده‌های خام دامی فاقد مجوز یا شرایط نامناسب بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ یا تماس با اداره دامپزشکی شهرستان گزارش دهند.