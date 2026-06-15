باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - علی سیدزاده، سخنگوی آب و فاضلاب کشور، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کولرهای آبی یکی از وسایلی هستند که مصرف آب بالایی دارند و در روزهای گرم سال میتوانند بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ لیتر آب مصرف کنند.
او افزود: در بسیاری از مناطق کشور ایران از کولر آبی استفاده میشود و تنها با نصب یک سایه بان ساده میتوان میزان مصرف آب این دستگاهها را کاهش داد این سایه بان میتواند حصیری، چوبی و یا حتی یک پارچه ساده باشد و نصب آن میتواند حداقل بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در مصرف آب کولر صرفهجویی ایجاد کند.
سخنگوی آب و فاضلاب کشور تصریح کرد: ما توصیه میکنیم با توجه به اینکه این وسیله در داخل منازل مردم قرار دارد، شهروندان با نصب یک سایه بان ساده برای کولرهای آبی این اقدام را انجام دهند تا هم در مصرف آب صرفهجویی شود و هم در حفظ این منبع ارزشمند آبی نقش داشته باشند.