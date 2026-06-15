باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مرزهای زمینی در هر کشور، صرفاً گذرگاههای فیزیکی برای عبور کالا و مسافر نیستند، بلکه شریانهای حیاتی اقتصاد ملی و حلقههای اتصال به بازارهای منطقهای و جهانی به شمار میروند. در این میان، مرز چذابه بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای تجاری ایران با عراق، جایگاهی ویژه در معادلات اقتصادی استان خوزستان و حتی سطح ملی دارد.
در شرایط رقابت فشرده در بازارهای منطقهای، زمان به یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در مزیت تجاری تبدیل شده است. هر دقیقه توقف اضافه برای کامیونها در مرز، به معنای افزایش هزینههای حملونقل، کاهش سرعت گردش کالا، افت بهرهوری ناوگان و در نهایت کاهش رقابتپذیری کالاهای صادراتی است. از این منظر، برنامهریزی برای کاهش زمان توقف ناوگان در مرز چذابه نه یک اقدام اجرایی ساده، بلکه یک راهبرد اقتصادی با اثرات زنجیرهای گسترده محسوب میشود.
توسعه محوطههای عملیاتی، افزایش ظرفیت پارکینگها و بهبود مسیرهای دسترسی، بخش سختافزاری این تحول را تشکیل میدهد؛ در حالی که استقرار سامانههای هوشمند مدیریت تردد و تبادل اطلاعات، بعد نرمافزاری و فناورانه آن را پوشش میدهد. ترکیب این دو رویکرد میتواند به شکل قابل توجهی از گلوگاههای موجود در مرز بکاهد.
یکی از چالشهای مزمن در پایانههای مرزی کشور، تعدد مراحل اداری و نبود یکپارچگی اطلاعاتی میان دستگاههای مختلف است. این مسئله نهتنها موجب اتلاف وقت رانندگان و فعالان اقتصادی میشود، بلکه زمینهساز افزایش هزینههای پنهان و گاه نارضایتی ذینفعان نیز هست. حرکت به سمت هوشمندسازی فرآیندها، در حقیقت پاسخی به همین گرههای ساختاری است؛ پاسخی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند مرز چذابه را از یک گذرگاه سنتی به یک پایانه مدرن لجستیکی تبدیل کند.
از گلوگاه تا گذرگاه هوشمند؛ آینده تجارت در مرز چذابه
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان بر ضرورت تکمیل زیرساختهای پایانه مرزی چذابه و اجرای طرحهای هوشمندسازی با هدف کاهش زمان توقف کامیونها و تسریع در فرآیندهای تجاری تأکید کرد.
مهرام روانبخش مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان، با اشاره به جایگاه راهبردی مرز چذابه در مبادلات تجاری با عراق اظهار کرد: تکمیل زیرساختهای این پایانه مرزی یکی از اولویتهای مهم استان است و اقدامات متعددی برای افزایش ظرفیت خدماترسانی، روانسازی تردد و کاهش زمان توقف ناوگان حملونقل در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: توسعه محوطههای عملیاتی، افزایش ظرفیت پارکینگها، بهبود راههای دسترسی، تقویت زیرساختهای ارتباطی و استقرار تجهیزات هوشمند از جمله اقداماتی است که میتواند به شکل محسوسی زمان انجام تشریفات و توقف کامیونها در مرز را کاهش دهد.
روانبخش با بیان اینکه بخشی از تأخیرها ناشی از محدودیتهای زیرساختی و حجم بالای تردد در برخی مقاطع زمانی است، تصریح کرد: با تکمیل پروژههای زیرساختی و بهرهگیری از سامانههای هوشمند مدیریت تردد و تبادل اطلاعات، فرآیندهای مرتبط با ورود و خروج کالا با سرعت بیشتری انجام خواهد شد و هزینههای ناشی از معطلی ناوگان نیز کاهش مییابد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: هدف اصلی از اجرای این برنامهها، ایجاد یک پایانه مرزی کارآمد، مجهز و متناسب با حجم تجارت منطقه است تا صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند با کمترین زمان انتظار و بیشترین بهرهوری از ظرفیتهای مرز چذابه استفاده کنند.
وی تأکید کرد: کاهش زمان توقف کامیونها در مرز، علاوه بر تسهیل صادرات و افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، نقش مهمی در کاهش هزینههای حملونقل، افزایش رضایت صادر کنندگان، رانندگان و بهبود زنجیره تأمین کالا خواهد داشت.
روانبخش خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط و پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند تکمیل زیرساختها و هوشمندسازی پایانه مرزی چذابه با جدیت دنبال میشود تا این گذرگاه مهم به یکی از پایانههای پیشرو کشور در حوزه تجارت فرامرزی تبدیل شود.
از سوی دیگر، نقش مرز چذابه در تقویت روابط تجاری ایران و عراق نیز نباید نادیده گرفته شود. این مرز، به دلیل موقعیت جغرافیایی و حجم بالای مبادلات، یکی از نقاط کلیدی در صادرات کالاهای ایرانی به بازار عراق محسوب میشود؛ بنابراین هرگونه بهبود در زیرساختها و فرآیندهای این پایانه، مستقیماً بر افزایش سهم ایران در بازار عراق و تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.
نکته مهم دیگر، اثرات اجتماعی و انسانی این اصلاحات است. کاهش زمان توقف کامیونها تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه به معنای کاهش فشار بر رانندگان، افزایش امنیت جادهای، کاهش فرسودگی ناوگان و بهبود شرایط کاری فعالان حملونقل نیز هست. در واقع، بهینهسازی مرزها یک اقدام چندبعدی است که همزمان اقتصاد، جامعه و بهرهوری ملی را تحت تأثیر قرار میدهد.
در نهایت، تحقق اهداف ترسیمشده برای مرز چذابه نیازمند هماهنگی فرابخشی، تأمین اعتبارات پایدار و استمرار در اجرای پروژههاست. تجربه نشان داده است که پروژههای مرزی زمانی به نتیجه مطلوب میرسند که نگاه جزیرهای به دستگاهها جای خود را به مدیریت یکپارچه و هدفمحور بدهد. اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، چذابه میتواند به یکی از پایانههای پیشرو کشور در حوزه تجارت فرامرزی تبدیل شود؛ پایانهای که نهتنها گرهگشای صادرات، بلکه نماد کارآمدی در مدیریت مرزهای اقتصادی ایران خواهد بود.