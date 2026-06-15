باشکاه خبرنگاران جوان - به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، در ماه‌های اخیر موضوع سرفاصله حرکت قطار‌ها در خطوط ۶ و ۷ به یکی از پرتکرارترین مطالبات شهروندان در سامانه‌های ارتباط مردمی مترو تبدیل شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پیام‌های ثبت شده در سامانه انتقادات و پیشنهادها، به موضوع ازدحام مسافران و فاصله زمانی حرکت قطار‌ها در این دو خط اختصاص دارد.

رضا حشمتی، قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، با تأکید بر اهمیت بازخورد‌های مردمی اظهار داشت: پیام‌ها و دغدغه‌های شهروندان برای مجموعه مترو صرفاً یک آمار نیست، بلکه بازتاب واقعیت سفر روزانه هزاران مسافری است که از خطوط ۶ و ۷ استفاده می‌کنند. ما این دغدغه‌ها را به‌خوبی درک می‌کنیم و خود را موظف به پیگیری مستمر راهکار‌های بهبود خدمات می‌دانیم.

وی افزود: در حال حاضر تمامی ناوگان قابل بهره‌برداری موجود در خطوط ۶ و ۷ با حداکثر ظرفیت ممکن در چرخه خدمت‌رسانی قرار دارد و همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ پایداری، ایمنی و کیفیت خدمات تلاش می‌کنند. با این وجود، محدودیت تعداد واگن‌ها و قطار‌های در اختیار این خطوط موجب شده امکان کاهش محسوس سرفاصله حرکت قطار‌ها صرفاً با استفاده از امکانات موجود فراهم نباشد.

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ادامه داد: خطوط ۶ و ۷ از جمله خطوط توسعه‌ای شبکه مترو هستند و دستیابی به ظرفیت نهایی پیش‌بینی شده برای آنها مستلزم تأمین هم‌زمان ناوگان، توسعه و تجهیز پایانه‌ها، ارتقای زیرساخت‌های برق و سیگنالینگ و تکمیل سایر الزامات فنی و بهره‌برداری است.

حشمتی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای ارتقای خدمات خاطرنشان کرد: خوشبختانه توسعه ناوگان وتکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این خطوط در دستور کار مدیریت شهری، شرکت مترو و شرکت بهره‌برداری مترو قرار دارد و با تحقق این برنامه‌ها، امکان افزایش تعداد قطارها، کاهش سرفاصله حرکت، افزایش ظرفیت جابه‌جایی و ارتقای سطح خدمات به شهروندان فراهم خواهد شد.

وی ضمن عذرخواهی از مسافران بابت محدودیت‌های موجود و ازدحام احتمالی در برخی ساعات گفت: از شهروندان عزیز که با صبوری و همراهی خود مجموعه مترو را در ارائه خدمات یاری می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم. اطمینان می‌دهیم تمامی ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط به کار گرفته شده و پیگیری تأمین واگن‌های جدید و توسعه ناوگان با جدیت در حال انجام است.

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان تأکید کرد: سامانه‌های ارتباط مردمی مترو از جمله بازوی اطلاع‌رسانی مترو به نشانی@metro_tehranbot به‌صورت مستمر آماده دریافت نظرات، پیشنهاد‌ها و انتقادات شهروندان هستند و بازخورد‌های مردمی همچنان یکی از مهم‌ترین مبانی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات در شبکه متروی تهران خواهد بود.