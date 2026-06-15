قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، در پی افزایش مطالبات شهروندان درباره سرفاصله حرکت قطار‌ها در خطوط ۶ و ۷، گفت: توسعه ناوگان و تکمیل زیرساخت‌ها، اصلی‌ترین راهکار ارتقای سطح خدمات در این خطوط است.

باشکاه خبرنگاران جوان - به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، در ماه‌های اخیر موضوع سرفاصله حرکت قطار‌ها در خطوط ۶ و ۷ به یکی از پرتکرارترین مطالبات شهروندان در سامانه‌های ارتباط مردمی مترو تبدیل شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از پیام‌های ثبت شده در سامانه انتقادات و پیشنهادها، به موضوع ازدحام مسافران و فاصله زمانی حرکت قطار‌ها در این دو خط اختصاص دارد.

رضا حشمتی، قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، با تأکید بر اهمیت بازخورد‌های مردمی اظهار داشت: پیام‌ها و دغدغه‌های شهروندان برای مجموعه مترو صرفاً یک آمار نیست، بلکه بازتاب واقعیت سفر روزانه هزاران مسافری است که از خطوط ۶ و ۷ استفاده می‌کنند. ما این دغدغه‌ها را به‌خوبی درک می‌کنیم و خود را موظف به پیگیری مستمر راهکار‌های بهبود خدمات می‌دانیم.

وی افزود: در حال حاضر تمامی ناوگان قابل بهره‌برداری موجود در خطوط ۶ و ۷ با حداکثر ظرفیت ممکن در چرخه خدمت‌رسانی قرار دارد و همکاران ما به‌صورت شبانه‌روزی برای حفظ پایداری، ایمنی و کیفیت خدمات تلاش می‌کنند. با این وجود، محدودیت تعداد واگن‌ها و قطار‌های در اختیار این خطوط موجب شده امکان کاهش محسوس سرفاصله حرکت قطار‌ها صرفاً با استفاده از امکانات موجود فراهم نباشد.

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه ادامه داد: خطوط ۶ و ۷ از جمله خطوط توسعه‌ای شبکه مترو هستند و دستیابی به ظرفیت نهایی پیش‌بینی شده برای آنها مستلزم تأمین هم‌زمان ناوگان، توسعه و تجهیز پایانه‌ها، ارتقای زیرساخت‌های برق و سیگنالینگ و تکمیل سایر الزامات فنی و بهره‌برداری است.

حشمتی با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای ارتقای خدمات خاطرنشان کرد: خوشبختانه توسعه ناوگان وتکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز این خطوط در دستور کار مدیریت شهری، شرکت مترو و شرکت بهره‌برداری مترو قرار دارد و با تحقق این برنامه‌ها، امکان افزایش تعداد قطارها، کاهش سرفاصله حرکت، افزایش ظرفیت جابه‌جایی و ارتقای سطح خدمات به شهروندان فراهم خواهد شد.

وی ضمن عذرخواهی از مسافران بابت محدودیت‌های موجود و ازدحام احتمالی در برخی ساعات گفت: از شهروندان عزیز که با صبوری و همراهی خود مجموعه مترو را در ارائه خدمات یاری می‌کنند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم. اطمینان می‌دهیم تمامی ظرفیت‌های موجود برای بهبود شرایط به کار گرفته شده و پیگیری تأمین واگن‌های جدید و توسعه ناوگان با جدیت در حال انجام است.

قائم‌مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه در پایان تأکید کرد: سامانه‌های ارتباط مردمی مترو از جمله بازوی اطلاع‌رسانی مترو به نشانی@metro_tehranbot به‌صورت مستمر آماده دریافت نظرات، پیشنهاد‌ها و انتقادات شهروندان هستند و بازخورد‌های مردمی همچنان یکی از مهم‌ترین مبانی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات در شبکه متروی تهران خواهد بود.

برچسب ها: مترو ، توسعه ناوگان
خبرهای مرتبط
رفع سد معبر در محور مترو قلهک تا مترو شریعتی
مترو تهران به بیمارستان‌های پایتخت متصل می‌شود
پایانه مرکزی خط سه و نخستین ایستگاه از خط یازده مترو توأمان احداث می‌شوند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
آخرین اخبار
تهران صاحب منطقه آزاد می‌شود
بیشترین کشته‌شدگان تصادفات ۱۸ تا ۲۴ ساله‌اند/ ضربه به سر؛ علت اصلی مرگ در تصادفات
در جنگ اخیر روزانه ۳۰ نفر در پایتخت شهید شدند
کاهش ترافیک شرق تهران با افتتاح آزادراه شهید شوشتری
دستگیری قاتل نوجوان افغانستانی در جنوب تهران
اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق خرداد ماه بازنشستگان
۸۰ درصد مردم مخالف برهم خوردن نظم اجتماعی هستند
ثبت‌نام سفر‌های عتبات عالیات در ماه محرم آغاز شد/ امکان اعزام روزانه ۵ هزار زائر
رسیدگی به ۲۷۰۰ پرونده فساد اقتصادی/ هیچ مماشاتی با اخلالگران اقتصادی نداریم
فاز دو روددره فرحزاد با رویکرد «گردشگری شبکه‌ای» اجرا می‌شود
از سامانه ثبت ایمنی در معادن زغال سنگ زیرزمینی کشور رونمایی شد
ضبط گواهینامه رانندگان پرخطر
عابرین پیاده ۳۷ درصد متوفیان تصادفات تهران در سال گذشته
معاون اول قوه قضاییه: ۶۰ درصد سند تحول قضایی اجرا شده است
اتوبوس‌های دوکابین جدید تهران به ۱۰۱ دستگاه رسید
رسیدگی به اعتراضات جرایم رانندگی در سراسر کشور غیرحضوری انجام می‌شود
ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران
تنگه هرمز تحت نظام «عبور بی‌ضرر» قرار دارد/ خسارات زیست‌محیطی جنگ در مجامع بین‌المللی پیگیری می‌شود
محتوای تفاهم‌نامه با آمریکا ۲۵ بار بین رهبری و شعام رفت و برگشت داشته است
تحویل دومین محموله کمک‌های صلیب سرخ به هلال احمر ایران
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با توسعه بازارچه‌ها و تسهیلات حمایتی
تردد خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی منطقه آزاد تهران در کل استان
آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان/ مجوزی برای تردد خودرو‌های مناطق آزاد در سراسر کشور صادر نشده است
تونل توحید و رسالت امشب مسدود است
محسنی اژه‌ای: در خیمه حسین (ع) می‌مانیم و خون‌خواهی را رها نمی‌کنیم
آیا توهین و تهدید در فضای مجازی مجازات دارد؟ + فیلم
معتمدیان: واردات خودروهای حمل‌ونقل عمومی از طریق منطقه آزاد شهر فرودگاهی تهران کلید خورد
افزایش سهمیه واردات مرزی از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار / دولت برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت نان ندارد
توسعه خودرو‌های باکیفیت راهکار کاهش مصرف سوخت و تصادفات
از آمادگی مناطق برای میزبانی از سوگواران رهبرشهید انقلاب تا نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه۸ 