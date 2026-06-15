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ماجرای یک انگشتر خاطره انگیز! + فیلم

ماجرای اهدای انگشتر رهبر شهید انقلاب به مرحوم بهروز رضوی، به یکی از خاطرات ماندگار دیدار اهالی رادیو با ایشان تبدیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرحوم بهروز رضوی، این گوینده نام‌آشنا درباره دیدار با رهبر شهید انقلاب گفته بود: واقعاً افتخار کردم به این دیداری که با بچه‌های رادیویی همراه شدم. واقعاً به ما اظهار لطف داشتند و در سخنرانی‌شان نکاتی را گوشزد کردند که دغدغه بسیاری از دلسوزان اهالی فرهنگ و هنر بود.

گوینده قدیمی رادیو درباره ماجرای پخشِ صحنه جذابِ عوض کردن چند باره انگشتر، گفته بود: طبق عادت ایشان به حاضرین در این دیدارها یادگاری اهدا می‌کنند و در آن جلسه هم انگشتری به یادگار می‌دادند. بر این اساس ایشان انگشتری به بنده دادند اما اندازه دستِ من نشد به همین خاطر بعد از عوض کردن چند باره انگشتر، انگشتر خودشان را اهداء کردند و اتفاقاً اندازه دستم شد.

 

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