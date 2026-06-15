رییس پلیس راه استان البرز از انسداد مقطعی جاده کرج - چالوس در محدوده این استان به دلیل اجرای عملیات عمرانی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان کرمی گفت: انسداد جاده کرج - چالوس به منظور اجرای عملیات نصب توری سنگی در حدفاصل تونل یک تا تونل ۵ در محدوده این استان انجام میشود.
وی افزود: عملیات عمرانی از امروز دوشنبه تا چهارشنبه ۲۵ الی ۲۷ خرداد ماه جاری از ساعت ۹ صبح تا ۱۴ اجرا خواهد شد و در این مدت تردد در این محدوده امکانپذیر نیست.
وی بیان کرد: در طول اجرای عملیات عمرانی، مسیر جایگزین برای تردد خودروها آزادراه تهران - شمال در نظر گرفته شده کی مسافران می توانند از این مسیر سفر کنند.
کرمی از رانندگان خواست ضمن توجه به علائم و هشدارهای ایمنی در مسیرهای جایگزین، با صبر و حوصله رانندگی کنند.
وی همچنین تاکید کرد: اجرای این طرح با هدف افزایش ایمنی جاده و جلوگیری از ریزش سنگ در محور کرج - چالوس انجام میشود.
رییس پلیس راه البرز گفت: برخی مسافران در ابتدای جاده کرج - چالوس اصرار به سفر به این مسیر را دارند و تا انتهای محدودیت اجازه تردد ندارند و باید از محورهای جایگزین استفاده کنند.
کرمی از رانندگان خواست پیش از حرکت از وضعیت ترافیکی و محدودیتهای تردد در این محور مطلع شوند.
نیمی از جاده ۱۶۰ کیلومتری کرج - چالوس درحوزه استان البرز و نیمی دیگر در حوزه استان مازندران است.