باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - عبدالرضا هلالی، مداح اهل بیت (ع) از تفاوت محرم امسال با سال‌های گذشته و از لزوم توجه به وحدت و همبستگی در بین مردم گفت و خاطرنشان کرد: محرم امسال محرم متفاوتی است. مهمترین موضوعی که باید در محرم لحاظ شود، حفظ اتحاد است و این میدان‌داری که مردم کردند، ان‌شاء‌الله همانطور ادامه داشته باشد. امیدوارم در ماه محرم بتوانیم با انسجام و وحدت بیشتر به اهداف عالی خود دست پیدا کنیم.

هلالی با اشاره به اهمیت شعر در ایام محرم ادامه داد: بسیار مهم است که اشعار به روز و بیانگر دیدگاه‌های مردم باشد. قطعاً باید ظلم‌ستیزی، مکتب امام حسین (ع) و آزادگی در اشعار گنجانده شود.

این مداح اهل بیت (ع) در بخش دیگر گفت‌و‌گو، درباره علت انتخاب زبان‌های مختلف برای شعر غدیر امسال توضیح داد: ما می‌خواستیم کار متفاوتی برای غدیر انجام دهیم. چون موضوع غدیر یک موضوع بین‌المللی است. موضوعی است که می‌توانیم بسیاری از کشورها، مردم و زبان‌ها را درگیر کنیم. بنابراین، انتخاب زبان‌های مختلف بهانه‌ای بود تا بتوانیم مخاطبان بیشتری را به کلام و فرهنگ غدیر آشنا کنیم.