باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بهترین گیاه برای تقویت مفاصل + فیلم

کارشناس طب سنتی می‌گوید استفاده از دمنوش گیاه زنجبیل، تاثیر قابل توجهی بر بهبود درد و التهاب مفاصل دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه صبحانه ایرانی از شبکه دو سیما، گیاه زنجبیل به عنوان یکی از بهترین گیاهان برای تقویت مفاصل توصیه شد کهاستفاده از آن به صورت دمنوش می‌تواند مایع بین مفصلی را تقویت کند.

مطالب مرتبط
بهترین گیاه برای تقویت مفاصل + فیلم
young journalists club

درد‌هایی که بیشتر از ۲ هفته طول کشیده‌اند، حتما پیگیری شوند + فیلم

بهترین گیاه برای تقویت مفاصل + فیلم
young journalists club

درد کلیه نشانه چیست؟ + فیلم

بهترین گیاه برای تقویت مفاصل + فیلم
young journalists club

نکات ورزشی برای مراقبت از زانو + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم
۸۰۳

اشتباهی که تیم ملی ایران در مقابل نیوزیلند انجام داد + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم
۶۰۸

صدای پرواز همای در سوفای پیچید؛ پخش آهنگ تیم ملی در ورزشگاه + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم
۴۹۸

پیروزی استراتژیک برای ایران و شکست استراتژیک برای آمریکا + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم
۴۵۰

شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران از نظر مذاکره‌کننده پیشین هسته‌ای + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم
۴۴۶

یورش صدها شهرک‌نشین به آرامگاه حضرت یوسف در شرق نابلس + فیلم

۲۶ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha