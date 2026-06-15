بهترین گیاه برای تقویت مفاصل + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u06af\u06cc\u0627\u0647 \u0632\u0646\u062c\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0647 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0645\u0641\u0627\u0635\u0644 \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u0634\u062f \u06a9\u0647\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u062f\u0645\u0646\u0648\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0645\u0627\u06cc\u0639 \u0628\u06cc\u0646 \u0645\u0641\u0635\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u06a9\u0646\u062f.\n