باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به همراه قاضی تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار این واحد تولیدی، حدود ۱۰۸ هزار لیتر روغن صنعتی شامل روغن موتور و دنده احتکار شده که در سامانه جامع تجارت دارای مغایرت بود، به ارزش تقریبی ۲۷۰ میلیارد ریال را کشف کردند، افزود: در این راستا یک فرد متخلف با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با تاکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندی‌های مردم، چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت‌طلبی و سوءاستفاده از نیاز مصرف کنندگان نیست، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت‌های سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

منبع: پلیس قزوین