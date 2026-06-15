ماموران پلیس امنیت اقتصادی قزوین حدود ۱۰۸ هزار لیتر روغن صنعتی احتکارشده را به ارزش تقریبی ۲۷۰ میلیارد ریال در یکی از واحد‌های صنعتی شهرستان البرز این استان کشف کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدقاسم طرهانی فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به همراه قاضی تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از انبار این واحد تولیدی، حدود ۱۰۸ هزار لیتر روغن صنعتی شامل روغن موتور و دنده احتکار شده که در سامانه جامع تجارت دارای مغایرت بود، به ارزش تقریبی ۲۷۰ میلیارد ریال را کشف کردند، افزود: در این راستا یک فرد متخلف با تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین با تاکید بر اینکه هدف محتکران و مفسدان اقتصادی از احتکار کالاها، ارزاق و دیگر نیازمندی‌های مردم، چیزی جز ضربه زدن به اقتصاد کشور، منفعت‌طلبی و سوءاستفاده از نیاز مصرف کنندگان نیست، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود را درباره فعالیت‌های سودجویانه و غیرقانونی این افراد از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

منبع: پلیس قزوین

برچسب ها: پلیس قزوین ، واحد صنعتی
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