مردی که متهم است در پی اختلاف با خواهرزنش دختر کوچک او را به قتل رسانده در دادگاه اتهام قتل را نپذیرفت، اما پدر مقتول مدعی شد این جنایت یک راز قدیمی را برایش فاش کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - ۴ سال قبل زن جوانی با مراجعه به پلیس ناپدید شدن دختر ۶ ساله‌اش به نام مریم را گزارش کرد و گفت: «دخترم برای بازی به کوچه رفته بود، اما دیگر برنگشت.»

با شروع تحقیقات پلیسی بعد از دو هفته جسد دختربچه در حاشیه شهر کشف شد و پزشکی قانونی علت مرگ را ضربه با جسم سخت به سر دختربچه اعلام کرد.

در ادامه مادر این دختر بچه به مأموران گفت: «من به شوهرخواهرم مظنون هستم. چرا که حدود یک ماه قبل دخترم تبلت پسر خاله‌اش را برداشته بود و من و شوهر خواهرم سر این موضوع دعوای شدیدی داشتیم؛ شاید خواسته انتقام بگیرد.»

پس از این اظهارات، مشخص شد که مرد میانسال از چند سال قبل به خاطر محکومیت در یک پرونده زندانی بوده، اما زمان قتل، وی به مرخصی آمده بود بنابراین پلیس او را بازداشت و در بازجویی‌ها به قتل دختربچه اعتراف کرد.

با تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.



در دادگاه چه گذشت؟

در ابتدای جلسه اولیای دم درخواست قصاص کردند و پس از آن پدر مقتول به جایگاه رفت و گفت: «وقتی این اتفاق افتاد، من تهران نبودم و حتی نتوانستم در مراسم تدفین دخترم شرکت کنم و جزئیات مرگ دخترم را نمی‌دانستم، اما وقتی برگشتم، متوجه شدم که خانواده همسرم موضوع مهمی را از من پنهان کرده بودند که فکر می‌کنم دلیل اختلاف متهم با همسرم هم همین موضوع است نه تبلت پسرش.»

او در توضیح ماجرا گفت: «من نمی‌دانستم که همسرم قبل از ازدواج با من، همسر متهم بوده است و بعد از مدتی جدا شده‌اند و متهم با خواهرزنم ازدواج کرده است. ظاهراً اختلاف بین همسرم و متهم به گذشته برمی‌گردد و حالا دختر من قربانی این اختلاف شد.»

پس از آن مادر مقتول به قضات گفت: «اختلاف ما بر سر تبلت بود و به گذشته دور ربطی ندارد.» در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: «من اتهامم را قبول ندارم و تحت فشار روانی ناچار به اعتراف شدم.»

قاضی گفت: «اما شما جزئیات قتل را به بازپرس پرونده توضیح داده‌ای؛ حتی صاحبخانه شما به پلیس گفته که چند روز پیش از قتل مادر مقتول را تهدید کرده و گفته بودی که داغ فرزندت را بر دلت می‌گذارم.» متهم در پاسخ گفت: «من به خاطر ندارم که کسی را تهدید کرده باشم. چند هفته قبل از این ماجرا مادرزنم تبلت پسرم را گرفت و به خواهرزنم داد که همان موقع کمی بحث و جدل کردیم، اما ماجرا همانجا تمام شد. این موضوع هم در حدی نبود که بخواهم مرتکب قتل شوم.»

در پایان جلسه، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه ایران