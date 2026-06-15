باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - بهرام فغانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساری، از مهار آتش‌سوزی رخ‌داده در مرکز سنواتی دفن پسماند شهر ساری واقع در محدوده پناهگاه حیات وحش سمسکنده خبر داد و گفت:در این عملیات که با حضور نیرو‌های اجرایی یگان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، همکاری جوامع محلی، مشارکت دستگاه‌های امدادی و هماهنگی فرمانداری شهرستان ساری انجام شد، آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و از گسترش آن به سایر بخش‌های منطقه جلوگیری شد.

او افزود:پس از دریافت گزارش وقوع حریق در مرکز سنواتی دفن پسماند شهر ساری واقع در محدوده پناهگاه حیات وحش سمسکنده، نیرو‌های عملیاتی و محیط‌بانان بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق با همکاری نیرو‌های منابع طبیعی، جوامع محلی، دستگاه‌های امدادی و سایر دستگاه‌های مسئول آغاز شد.

فغانی گفت: با حضور به‌موقع نیرو‌های حاضر در صحنه و هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های اجرایی، آتش‌سوزی در مدت زمان کوتاهی مهار شد و از سرایت آن به بخش‌های مجاور جلوگیری به عمل آمد.

او افزود:در ادامه این رویداد، عملیات لکه‌گیری و پایش محدوده توسط نیرو‌های حفاظتی انجام شد و وضعیت منطقه تحت کنترل قرار گرفت.

بهرام فغانی گفت: با توجه به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در فصل گرما، پایش مستمر مناطق حساس در دستور کار قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه حریق یا شرایط مخاطره‌آمیز، موضوع را در اسرع وقت با شماره‌های ۱۵۴۰ و ۱۵۰۴، همچنین محیط‌بانی‌ها و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان‌ها اطلاع دهند.