رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساری از مهار آتش‌سوزی رخ‌داده در مرکز سنواتی دفن پسماند شهر ساری واقع در محدوده پناهگاه حیات وحش سمسکنده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - بهرام فغانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساری، از مهار آتش‌سوزی رخ‌داده در مرکز سنواتی دفن پسماند شهر ساری واقع در محدوده پناهگاه حیات وحش سمسکنده خبر داد و گفت:در این عملیات که با حضور نیرو‌های اجرایی یگان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی، همکاری جوامع محلی، مشارکت دستگاه‌های امدادی و هماهنگی فرمانداری شهرستان ساری انجام شد، آتش‌سوزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار و از گسترش آن به سایر بخش‌های منطقه جلوگیری شد.

او افزود:پس از دریافت گزارش وقوع حریق در مرکز سنواتی دفن پسماند شهر ساری واقع در محدوده پناهگاه حیات وحش سمسکنده، نیرو‌های عملیاتی و محیط‌بانان بلافاصله در محل حاضر شدند و عملیات اطفای حریق با همکاری نیرو‌های منابع طبیعی، جوامع محلی، دستگاه‌های امدادی و سایر دستگاه‌های مسئول آغاز شد.

فغانی گفت: با حضور به‌موقع نیرو‌های حاضر در صحنه و هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های اجرایی، آتش‌سوزی در مدت زمان کوتاهی مهار شد و از سرایت آن به بخش‌های مجاور جلوگیری به عمل آمد.

او افزود:در ادامه این رویداد، عملیات لکه‌گیری و پایش محدوده توسط نیرو‌های حفاظتی انجام شد و وضعیت منطقه تحت کنترل قرار گرفت.

بهرام فغانی گفت: با توجه به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در فصل گرما، پایش مستمر مناطق حساس در دستور کار قرار دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه حریق یا شرایط مخاطره‌آمیز، موضوع را در اسرع وقت با شماره‌های ۱۵۴۰ و ۱۵۰۴، همچنین محیط‌بانی‌ها و ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان‌ها اطلاع دهند.

برچسب ها: محیط زیست مازندران ، آتش سوزی
خبرهای مرتبط
آتش‌سوزی جنگل‌های آمل مهار شد
مهار آتش در کارخانه کاله
رئیس سازمان منابع طبیعی:
پروازهای تخصصی باید تا مهار کامل آتش الیت ادامه یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
هوای مازندران تا پایان هفته متعادل؛ گرما از جمعه بازمی‌گردد
جزای ۱۵ میلیاردی برای ثبت نکردن کالا در سامانه انبار‌ها
برخورد قاطع با متخلفان حوزه اراضی؛ ۵۵ بنای غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد
آغاز برداشت چغندر قند پائیزه از ۳۵۰ هکتار اراضی مازندران
آخرین اخبار
آغاز برداشت چغندر قند پائیزه از ۳۵۰ هکتار اراضی مازندران
برخورد قاطع با متخلفان حوزه اراضی؛ ۵۵ بنای غیرمجاز در بابل قلع و قمع شد
جزای ۱۵ میلیاردی برای ثبت نکردن کالا در سامانه انبار‌ها
هوای مازندران تا پایان هفته متعادل؛ گرما از جمعه بازمی‌گردد
۱۳ کیلومتر از سواحل سرخرود آزادسازی شد
رفع تصرف ۵۶۰۰ مترمربع از اراضی ملی در شهرستان نور
اشتیاق عجیب خارجی‌ها به خرید برنج ایرانی
پایش هوشمند و نظارت میدانی بر ۲۹۰۰ دستگاه ناوگان عمومی در جاده‌های مازندران