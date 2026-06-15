دادستان استان کرمان گفت: عدم سرعت عمل در انجام فرآیند مزایده این اموال می‌تواند زمینه‌ساز تضییع بیت‌المال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی بخشی در جریان بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان منوجان اظهار کرد: در استان کرمان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در برخی موارد نسبت به برگزاری مزایده خودرو‌های تعیین تکلیف شده از سرعت عمل لازم برخوردار نیست و این موضوع می‌تواند موجب تضییع حقوق عمومی و بیت‌المال شود.
 
وی با اشاره به یکی از مصادیق این موضوع در شهرستان منوجان افزود: در این پرونده، رأی قطعی در آبان‌ماه سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده است، اما مزایده مربوط به خودرو‌های تعیین تکلیف شده پس از گذشت بیش از هفت ماه، امروز برگزار شده است.
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید در اجرای احکام قطعی و تعیین تکلیف اموال، در چارچوب قوانین و مقررات، با سرعت و دقت بیشتری اقدام کنند تا از هرگونه خسارت احتمالی به بیت‌المال و حقوق عمومی جلوگیری شود.
 
بخشی خاطرنشان کرد: تسریع در فرآیند تعیین تکلیف و فروش اموال موضوع پرونده‌ها، از جمله الزامات صیانت از حقوق بیت‌المال بوده و مورد پیگیری دستگاه قضایی قرار دارد.

منبع: دادگستری
برچسب ها: دادگستری ، مزایده
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